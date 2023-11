𝗜𝗡𝗧𝗜𝗧𝗢𝗟𝗔𝗧𝗔 𝗩𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟𝗘 𝗘 𝗔 𝗟𝗨𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗟𝗔𝗣𝗘𝗡𝗡𝗔 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗣𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:

Β Si Γ¨ svoltaΒ ieri mattina la cerimonia di intitolazione di Via della Protezione Civile, strada di collegamento tra Via dei Conti Ricci e la Circonvallazione Istoniense e della sala operativa della sede del gruppo comunale di Protezione Civile a Luciano Lapenna giΓ sindaco di Vasto (dal 2006 al 2016), alla presenza della moglie Bianca Campli, dei familiari, e amici – Eerano presenti inoltre il sindaco di Vasto Francesco Menna, il Consigliere regionale Silvio Paolucci, il Presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani, gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Nicola Della Gatta e Licia Fioravante, tanti consiglieri comunali e il dott. Mauro Casinghini direttore dell’Agenzia di protezione Civile Regione Abruzzo, il Commissario di Polizia Lucia Vittoria D’Agostino, il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro, volontari, studenti e cittadini – Dopo lo scoprimento del cartello stradale con la denominazione della nuova via Γ¨ stata scoperta la targa all’ingresso della sede della Protezione Civile, e don Nicola Fioriti parroco della Chiesa di San Marco Evangelista ha proceduto alla benedizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Β«Il gruppo di volontari di Vasto, guidato da Eustachio Frangione, Γ¨ organizzato ed efficiente, mette in campo le sue molteplici competenze tecniche e la sua insostituibile conoscenza del territorio, in un continuo processo di crescita e di specializzazione – si apprende dalla nota stampa. Sulle divise dei volontari sono riportati i colori bianco, rosso e verde della bandiera italiana, – ha evidenziato il sindaco Menna – a sottolineare come la Protezione Civile sia per noi un fatto di responsabilitΓ istituzionale, un impegno, assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti di tutti i suoi cittadini, costruito con la forza, che viene dalla partecipazione responsabile dell’intero Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo lavorato costantemente per migliorare l’efficienza e la rapiditΓ di intervento – recita il testo pubblicato online. La squadra comunale ha voluto intitolare questa sede a Luciano Lapenna, il sindaco che nel 2007 chiese ai volontari di costituire un gruppo di supporto al Comune di Vasto – Condivido la scelta di questa dedica perchΓ© i valori portati avanti dalla Protezione civile incarnano i tratti piΓΉ significativi del carattere di Luciano Lapenna, ovvero l’attenzione alla solidarietΓ e una grande tenacia, soprattutto – ha concluso il primo cittadino – nei momenti piΓΉ difficili – precisa il comunicato. Luciano ha sempre dimostrato grande attaccamento alla collettivitΓ . Profondo Γ¨ stato il suo impegno per la cittΓ e con Eustachio Frangione e tutti i volontari aveva un legame stretto, non solo istituzionale ed operativo, ma soprattutto umano perchΓ© fondato sulla stima e sull’affetto reciprocoΒ». Β«Via della Protezione Civile – ha detto il direttore Casinghini – congiunge solidarietΓ a sicurezza – E rivolgendosi agli studenti presenti ha aggiunto: Β«Voi siete il futuro della Protezione Civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci dovete dare una mano – recita il testo pubblicato online. Noi abbiamo bisogno di sentirci tutti Protezione CivileΒ».

