𝗣𝗘𝗥𝗢𝗡𝗢𝗦𝗣𝗢𝗥𝗔, 𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗥𝗔’ 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗢𝗗𝗚 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗡𝗢𝗦𝗖𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗖𝗔𝗟𝗔𝗠𝗜𝗧𝗔̀ 𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟𝗘

ย Menna e Fioravante: bisogna intraprendere azioni per aiutare gli agricoltori โ€œSi registrano numerose segnalazioni di ingenti danni ai vigneti del nostro territorio causate dalla diffusione di infezioni da peronospora, in Consiglio Comunale sarร chiesto il riconoscimento dello stato di calamitร naturale in modo da poter cercare di avere accesso al Fondo di Solidarietร Nazionale per aiutare i viticoltori del nostro territorioโ€. Ad annunciarlo sono il sindaco di Vasto Francesco Menna e lโ€™assessore allโ€™Agricoltura ๐—Ÿ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—™๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ. Sono numerose le segnalazioni verbali di danno presentate dai viticoltori e dalle organizzazioni di categoria, atte a manifestare il disagio per i gravi danni derivanti dal persistere della peronospora che sta aggravando le condizioni socio- economiche delle aziende giร in difficoltร . Ai danni provocati dalla peronospora si sono aggiunti quelli provocati dalla forte ondata di calore che ha letteralmente โ€œbollitoโ€ gli acini โ€“ precisa la nota online. โ€œLa situazione ci preoccupa e richiede โ€“ ha detto il sindaco ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ผ ๐— ๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฎ โ€“ sin da subito un intervento โ€“ riporta testualmente l’articolo online. Nelle campagne i nostri produttori stanno affrontando una grave situazione per il proliferare della peronospora, la malattia piรน grave che possa colpire la vite e che attacca tutti gli organi verdi della pianta come foglie, germogli e grappoli, sta mettendo in ginocchio tantissime aziende agricole โ€“ si apprende dalla nota stampa. Adesso occorre completare velocemente e con scrupolo il monitoraggio per i danni registrati, cosรฌ da mettere la Regione nelle condizioni di intraprendere tutte le azioni utili a riconoscere gli adeguati ristori agli agricoltoriโ€. โ€œEโ€™ molto difficile tenere la peronospora sotto controllo โ€“ recita il testo pubblicato online. Alcuni vitigni particolarmente sensibili sono fortemente compromessi โ€“ precisa la nota online. Le polizze assicurative per piogge abbondanti โ€“ ha aggiunto lโ€™assessore allโ€™agricoltura ๐—Ÿ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—™๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ โ€“ si rivelano inutili, poichรฉ coprono solo il disseccamento completo delle viti a seguito di allagamento โ€“ riporta testualmente l’articolo online. Nella nostra regione la produzione di uva da vino e da tavola, rappresenta un comparto fondamentale che non possiamo perdere โ€“ si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli agricoltori sono messi a dura prova dai gravi danni subiti e vanno aiutati โ€“ precisa il comunicato. Per questo abbiamo intenzione di promuovere tutte le azioni possibili per aiutare la categoria ed attivare canali di ristoro dei danni subitiโ€.

