1° Maggio al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:In occasione della Festa dei Lavoratori, il 1° maggio 2026 il Museo Nazionale d’Abruzzo apre al pubblico le sue sedi con un’opportunità speciale per vivere la cultura tra storia e archeologia – viene evidenziato sul sito web. A L’Aquila, sarà possibile visitare il suggestivo Castello cinquecentesco, sede storica del museo, e il Parco archeologico di Amiternum, due luoghi simbolo del patrimonio culturale abruzzese – Un’occasione per trascorrere la giornata tra arte, memoria e paesaggio, riscoprendo il territorio attraverso uno dei principali poli museali della regione – si apprende dalla nota stampa. Orari di apertura Castello cinquecentesco (L’Aquila) Dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) Parco archeologico di Amiternum Dalle 14:30 alle 19:30 Biglietti Museo Nazionale d’Abruzzo Intero: 10 € Ridotto gruppi: 8 € Ridotto (18–25 anni): 2 € Parco archeologico di Amiternum Intero: 5 € Ridotto (18–25 anni): 2 € Gratuito per minori di 18 anni e nei casi previsti dal Ministero della Cultura Info utili Prenotazione obbligatoria per gruppi superiori a 20 persone mn-abr.urp@cultura – si legge sul sito web ufficiale. gov.it www.museiitaliani.it Data: 1° maggio 2026 Luoghi: Museo Nazionale d’Abruzzo e Parco archeologico di Amiternum, L’Aquila

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it