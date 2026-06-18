1 miliardo di euro di investimenti nei prossimi cinque anni per lo stabilimento Stellantis di Atessa

Dal sito della Regione Abruzzo:“Un miliardo di euro di investimenti nei prossimi cinque anni destinati solo allo stabilimento Stellantis di Atessa – si apprende dal portale web ufficiale. Una notizia straordinaria, annunciata da Filosa, che certifica con atti concreti le opportunità di crescita per stabilimento abruzzese, una speranza per il futuro – Ma soprattutto viene ribadita la centralità dell’Italia in un segmento cruciale come quello dei veicoli commerciali, che vede in Abruzzo la sua punta di diamante con il sito della Val di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Si coglie l’impegno del manager di Stellantis di concentrare le produzioni in Europa anche per garantire le commesse anche per le aziende indotto e l’esplicita esclusione di delocalizzazioni”. E’ quanto afferma l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare le parole di Antonio Filosa, ceo di Stellantis, pronunciate oggi nel corso dell’audizione nelle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato – “Come amministratori regionali, ma soprattutto come abruzzesi, possiamo finalmente dire che esprimiamo soddisfazione per quanto abbiamo ascoltato dalle parole di Filosa – aggiunge l’assessore – perché abbiamo nuove certezze per Atessa sebbene continueremo a ricordare a Stellantis quanto sia stato cruciale, anche in questo periodo così difficile per la società, la produzione di Atessa che ha continuato ad occupare quasi metà del fatturato di Stellantis Europa – viene evidenziato sul sito web. Ora si vede ben chiaro il suo futuro, c’è una ben definita prospettiva – si apprende dal portale web ufficiale. Dobbiamo Auspichiamo per questo plant che abbia tutte le caratteristiche per la produzione di un veicolo che risponda alle attese del mercato europeo – recita il testo pubblicato online. Tutto questo è un’ulteriore novità rispetto al Piano Italia che era stato annunciato da Stellantis. Atessa, senza se e senza ma, è stata destinata a produrre la prossima generazione di veicoli commerciali di grandi dimensioni”.L’assessore sottolinea come solo la competitività, l’utilizzo di maggiori tecnologie e le competenze potranno far mantenere i livelli occupazionali ad Atessa per i quali si auspica una progressiva riduzione della cassa integrazione – “Più di ogni altra cosa dobbiamo impegnarci a garantire i posti di lavoro anche per le aziende dell’indotto per le quali Stellantis ha affermato di riservare ingenti risorse per le aziende italiane con la componentistica che vede essere prodotta in Europa – Voglio infine evidenziare – conclude l’assessore Magnacca – che come abbiamo già fatto nei precedenti incontri anche al Mimit, a tal proposito voglio ricordare che è previsto un incontro per l’automotive il prossimo 14 luglio, continueremo a sostenere per la Val di Sangro la necessità di accrescere il suo appeal con l’attivazione dell’economia circolare, investimenti sul disassemblaggio, un centro di ricerca e sviluppo per Atessa”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it