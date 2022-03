10 ANNI UNA MAGLIA

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

In occasione della partita Pescara – Cesena, valida per il Campionato Lega Pro 2021/2022, il Pescara Calcio scenderà in campo con una divisa celebrativa per ricordare il decimo anno di collaborazione con l’azienda tecnica ERREA’ SPORT.

Onorati di celebrare il 10° anniversario di partnership con Erreà Sport . Una divisa dal design unico che unisce elementi classici e motivi d’effetto – Segui il suo debutto nel match di stasera!

