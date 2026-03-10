- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
100 giorni a San Gabriele: Croce Rossa e 118 presenti

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:In occasione dei 100 giorni all’esame di stato, migliaia di studenti delle ultime classi delle scuole superiori si ritrovano oggi al Santuario di San Gabriele – recita la nota online sul portale web ufficiale. A garantire la sicurezza e l’assistenza sanitaria fino a questa sera, accanto all’ingresso principale della parte nuova del Santuario, è attivo un Posto medico avanzato della Asl di Teramo, coordinato da Nadia Carbuglia, direttore del 118, e dal dottor Renato Di Eugenio, anch’egli del 118, allestito nella postazione della Croce Rossa, che contribuisce all’assistenza con quattro infermieri – aggiunge la nota pubblicata. È disponibile anche un’automedica, a supporto della gestione dell’evento e della sicurezza dei partecipanti – La postazione rappresenta anche una prova di maxi-emergenza, viste le circa 5000 persone presenti – precisa il comunicato. La manifestazione è un momento tradizionale di preghiera e festa: la giornata prevede la messa celebrata da padre Raffaele insieme ad altri prelati, confessioni e la tradizionale benedizione delle penne, momento di fede e speranza che unisce spiritualità e gioia prima degli esami – Terminata la messa, gli studenti si riversano nel piazzale del Santuario per una nuova benedizione, accompagnata da musica e animazione, creando un’atmosfera di allegria e condivisione – si apprende dalla nota stampa. L’impegno dei professionisti sanitari testimonia l’attenzione costante della Asl di Teramo alla salute e alla sicurezza dei cittadini, dimostrando la capacità di gestire con prontezza anche situazioni di emergenza durante eventi con grande afflusso di pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online.                                                                                             Ufficio stampa                                                                                              ASL TERAMO 10.3.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

