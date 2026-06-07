100 kg di droga sequestrati durante arresto a Garbagnate Milanese

La notizia dell’arresto a Garbagnate Milanese è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un 42enne è stato fermato dalla Polizia di Stato e durante la perquisizione sono stati trovati 100 kg di droga, parte dei quali nascosti in un furgone a noleggio e nel congelatore della sua abitazione.

La scoperta di un così ingente quantitativo di sostanze stupefacenti ha destato sorpresa nella comunità locale, poiché l’uomo arrestato non destava sospetti e conduceva una vita all’apparenza tranquilla.

Le indagini sono ancora in corso per risalire alla rete di traffico dietro a questo sequestro record, mentre le autorità continuano a monitorare da vicino la situazione per evitare eventuali ripercussioni sul territorio.

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