REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL 106° GIRO D’ITALIA DEL 07 MAGGIO 2023 – EVENTI CORRELATI DAL 1° AL 05/05/2023PER L’EVENTO DENOMINATO “QUARTIER TAPPA” AURUM (Visualizza la planimetria con i divieti)Nelle giornate del 1° e 02 maggio 2023 dalle ore 0,00 alle ore 24,00:· l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via Palizzi compreso tra Via D’Avalos e Via De Titta; Nelle giornate del 02-03-04 e 05 maggio 2023 dalle ore 0,00 alle ore 24,00:· l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via D’Avalos compreso tra Via Palizzi e Via Elettra, sul tratto di Via Luisa D’Annunzio compreso tra Largo Gardone Riviera e Via Modesto della Porta;Nelle giornate del 03-04 e 05 maggio 2023 dalle ore 0,00 alle ore 24,00:· l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via Palizzi compreso tra Via D’Avalos e Via Modesto della Porta;Nelle giornate del 04 e 05 maggio 2023 dalle ore 0,00 alle ore 24,00:· l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via Elettra compreso tra Via D’Avalos e il piazzale antistante il Campo Sportivo Flacco (Antistadio) con esclusione del tratto della stessa Via Elettra compreso tra il civico n. 74 e Viale Marconi; PER GLI EVENTI NELLA ZONA DEL CENTRO CITTADINO (Visualizza la planimetria con i divieti)Dalle ore 19,00 del 1° maggio alle ore 12,00 del 05 maggio 2023:· l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sulla corsia lato sud di Piazza 1° Maggio, nonché sul tratto di Via Gramsci compreso tra Piazza 1° Maggio e il Museo Colonna;Dalle ore 19,00 del 03 maggio alle ore 23,00 del 04 maggio 2023:l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su un’area riservata di n. 300 posti auto all’interno del parcheggio centrale alle spalle dell’antica locomotiva in esposizione, a disposizione dei mezzi dell’organizzazione;Dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 04 maggio 2023:· l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transito nel tratto di Viale Regina Margherita compreso tra Via De Amicis e Corso Umberto I, sul tratto di Via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e Via Galilei, su Via Parini, sul tratto di Via Carducci compreso tra Via Galilei e Corso Umberto I, sul tratto di Via Regina Elena compreso tra Corso Umberto e Via Mazzini e sul tratto di Via Mazzini compreso tra Via Regina Margherita e Via Regina Elena;· l’istituzione del divieto di transito sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Piazza S. Cuore e Piazza della Rinascita, Via Roma e sul tratto di Via Umbria compreso tra Via Trieste e Via Roma MODIFICA DELLA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO SU ALCUNI TRATTI VIARI CITTADINI NELLA GIORNATA DEL 07/05/2023 NEL PERIODO COMPRESO DALLE ORE 06,00 E FINO A TERMINE DELLA GARA (Visualizza la planimetria con i divieti)Nella giornata di domenica 7 MAGGIO 2023:1. l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 06:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di Associazioni autorizzate dall’organizzazione della gara ciclistica) sulle strade del percorso della gara ciclistica meglio indicate nella planimetria allegata, quale parte integrante della presente ordinanza che di seguito si riportano in elenco:· Via della Riviera Nord in ambo i lati dal Confine comunale con Montesilvano fino alla Nave di Cascella:· Via Lungomare G. Matteotti in ambo i lati fino all’incrocio con la Via U. Foscolo;· Via U. Foscolo, Via Venezia e Via Chieti in ambo i lati;· Rotonda Piazza Martiri Dalmati e Giuliani tutta;· Ponte D’Annunzio in ambo i lati,· Piazza Garibaldi tutta;· Via G. D’Annunzio da Piazza Garibaldi all’incrocio con la Via Conte di Ruvo in ambo i lati;· Via Conte di Ruvo in ambo i lati dall’incrocio con la Via G. D’Annunzio all’intersezione con la Via Lago di Campotosto;· Largo Eugenio Sirolli tutto e la Via Tiburtina Valeria in ambo i lati fino al confine comunale con San Giovanni Teatino;2. l’istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di Associazioni autorizzate dall’organizzazione della gara ciclistica, ai servizi di apri pista e/o fine corsa) sulle strade del percorso della gara ciclistica meglioindicate nella planimetria allegata, quale parte integrante della presente ordinanza (con particolare riferimento alla interdizione sul percorso di gara di ogni mezzo di trasporto, compresi cicli, motocicli e monopattini) e di seguito riportate:· Via della Riviera Nord dal Confine comunale con Montesilvano fino alla Nave di Cascella:· Via Lungomare G. Matteotti fino all’incrocio con la Via U. Foscolo;· Via U. Foscolo;· Via Venezia;· Via Chieti;· Rotonda Piazza Martiri Dalmati e Giuliani;· Ponte D’Annunzio;· Piazza Garibaldi;· Via G. D’Annunzio da Piazza Garibaldi all’incrocio con la Via Conte di Ruvo;· Via Conte di Ruvo dall’incrocio con la Via G. D’Annunzio all’intersezione con la Via Lago di Campotosto su Largo Eugenio Sirolli;· Largo Eugenio Sirolli tutto e la Via Tiburtina Valeria fino al confine comunale con San Giovanni Teatino;3. istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, in tutte le strade traverse e tratti viari adducenti il traffico veicolare sul percorso della gara ciclistica, così come individuate nella planimetria allegata;4. istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, su Via R. Paolucci dall’intersezione con Via Lungofiume dei Poeti fino all’incrocio con Lungomare Matteotti;5. istituzione del divieto di transito dalle ore 12:00 e comunque fino al termine della manifestazione e/o cessate esigenze, su Lungomare Matteotti dall’intersezione con Via U. Foscolo a Via R. Paolucci;6. alla Società Pescara Multiservice di porre in atto tutte le misure atte a garantire, per tutta la giornata del 07 maggio 2023, l’accesso e la sosta gratuita alle auto, nei parcheggi gestiti dalla richiamata società e denominati Parcheggio Centrale (ad esclusione dell’area a sud dove è presente il sistema di controllo automatizzato) e Parcheggio I Maggio;

