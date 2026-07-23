Appuntamento da ricordare il 12 e 13 agosto: tra boschi e sapori antichi, Fabio Ciciotti racconta la XXV Sagra del Fungo Porcino di Castelvecchio di Sante Marie (AQ)

Ci sono luoghi che non si visitano soltanto: si attraversano lentamente, lasciandosi guidare dai profumi, dalle voci e dalle storie di chi li abita. Castelvecchio di Sante Marie, piccolo borgo della Marsica arroccato tra le montagne abruzzesi, è uno di questi. Dopo averne raccontato le strade di pietra, i panorami e il legame profondo con il territorio, Fabio Ciciotti racconta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la XXV Sagra del Fungo Porcino, in programma il 12 e il 13 agosto.

Per due giorni, il paese cambia ritmo. Nel pomeriggio le piazze si animano con la musica, le bancarelle artigianali e la tradizionale pesca porcina. Bambini e famiglie passeggiano tra i vicoli, mentre gli abitanti si preparano a quella che, prima ancora di essere una festa gastronomica, rappresenta una celebrazione della memoria collettiva e del rapporto antico tra queste montagne e i loro frutti.

È il bosco, infatti, il vero protagonista di questa storia. Il fungo porcino, con il suo profumo intenso e la sua presenza discreta tra castagni e querce, accompagna da sempre la vita di queste terre. Ogni estate, attorno a questo prodotto simbolo, si rinnova un rito che unisce generazioni diverse e richiama visitatori da tutta la regione.

Quando il sole inizia a calare dietro i rilievi della Marsica, dalle cucine cominciano a diffondersi gli aromi della tradizione. Tra i piatti più attesi c’è la celebre bruschetta porcina, diventata nel tempo il simbolo della manifestazione. La preparazione è semplice, quasi essenziale, ma custodisce tutta la sapienza della cucina contadina: il pane casereccio viene tagliato a fette spesse e tostato lentamente sulla brace, mentre i porcini, puliti e affettati, vengono fatti rosolare in padella con olio extravergine d’oliva, aglio e prezzemolo.

Non c’è nulla di elaborato in questa ricetta. Eppure, proprio in quella semplicità si nasconde la sua forza. Quando i funghi rilasciano il loro profumo e il pane assorbe lentamente i sapori del bosco, la bruschetta diventa qualcosa di più di un piatto: è un racconto, un ricordo condiviso, un gesto tramandato nel tempo.

Accanto alla bruschetta, dalle ore 20.00, arriveranno sulle tavole le immancabili fettuccine ai porcini, i ceci con i funghi, gli arrosticini di pecora, i panini con la salsiccia e i dolci fatti in casa, preparati secondo le ricette custodite dalle famiglie del borgo.

Con il passare delle ore, Castelvecchio si trasforma. Le luci illuminano le piazze, le conversazioni si intrecciano alla musica e il paese ritrova quell’atmosfera autentica che rende speciali le feste popolari. Alle 23.00, come da tradizione, arriverà uno dei momenti più attesi: il Ballo della Pupazza, simbolo di una comunità che continua a custodire il proprio folklore e a trasmetterlo alle nuove generazioni.

«Castelvecchio è uno di quei luoghi che riescono ancora a raccontare l’Abruzzo più autentico», spiega Fabio Ciciotti. «La Sagra del Fungo Porcino non è soltanto un appuntamento estivo, ma l’occasione per riscoprire il valore delle tradizioni, della condivisione e del legame con il territorio».

La venticinquesima edizione della Sagra del Fungo Porcino sarà dunque un viaggio tra profumi di sottobosco, ricette tramandate e storie di paese. Un invito a fermarsi, ad ascoltare e a lasciarsi sorprendere da un borgo che, anno dopo anno, continua a custodire la propria anima più vera.