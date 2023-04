12 aprile 2023 – 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

- Advertisement -

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Si è svolta dalle ore 11.00 di questa mattina, nell’Aula Magna Vincenzo Rivera del Centro Congressi dell’UNIVAQ “Luigi Zordan”, in Piazza San Basilio, la cerimonia organizzata in occasione del 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, alla presenza delle Autorità Militari, Civili e Religiose della Provincia di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Precedentemente, alle ore 9,30, si è tenuta una breve cerimonia in Questura, dove il Prefetto Cinzia Torraco ed il Questore Enrico De Simone hanno deposto una corona al monumento ai Caduti della Polizia di Stato – riporta testualmente l’articolo online. Alla stessa hanno preso parte il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di L’Aquila, Dr.ssa Daniela Pasqua, i Dirigenti e Funzionari della Questura e della Polizia Stradale, una rappresentanza della Sezione aquilana dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, il Cappellano Provinciale della Polizia oltre ad alcuni familiari delle “vittime del dovere”. All’inizio della cerimonia presso la Sala Zordan è stata data lettura dei messaggi augurali, rivolti alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, pervenuti da parte del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Durante il suo discorso il Questore De Simone, ha ringraziato le Autorità e gli ospiti partecipanti, ed in particolare il rettore dell’UNIVAQ, prof. Edoardo Alesse, che ha gentilmente concesso i suggestivi locali in cui si è tenuto l’evento, per poi proseguire con un riassunto dell’attività di servizio e delle iniziative nell’anno trascorso dalla precedente analoga celebrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel prosieguo della cerimonia il Prefetto, il Questore, il Procuratore Capo del Tribunale dei minori, Dr. David Mancini, il Procuratore Generale della Repubblica facente funzioni, Dr. Alberto Sgambati, il Sostituto Procuratore della Repubblica, Dr.ssa Simonetta Ciccarelli e il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di L’Aquila, hanno proceduto alla consegna degli attestati di merito conseguiti dal personale della Polizia di Stato che presta servizio nella Provincia di L’Aquila e che si è particolarmente distinto nello svolgimento dei compiti di istituto – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno ricevuto l’Encomio Solenne il Vice Commissario Cardelli Patrizio e l’Ispettore, in quiescenza, Scarsella Luigi, mentre per la medesima operazione sono stati premiati il Sovrintendente Troiani Vincenzo ed il Commissario Capo Tracanna Annalisa rispettivamente con un encomio e con una lode; il Vice Ispettore Dei Giudici Piergiorgio ha ricevuto sia un encomio che una lode e l’Ispettore Nevola Massimiliano è stato premiato con l’encomio – recita il testo pubblicato online. Con il riconoscimento della lode sono stati insigniti i seguenti poliziotti: Commissario Capo, in quiescenza, Buccella Nazzareno, Sostituto Commissario Coordinatore, in quiescenza, Prosperi Paolo, Sostituto Commissario Raparelli Marina, Ispettore Calisti Claudio, Ispettore Ciucci Claudio, Vice Ispettore Carducci Angelo, Vice Ispettore Di Martino Giancarlo, Sovrintendente Capo Tuzi Gianni, Sovrintendente Divona Gianluca, Sovrintendente Flamini Gianni, Vice Sovrintendente Sabatini Fabio, Assistente Capo Coordinatore De Sanctis Filippo, Assistente Capo Coordinatore Emili Danilo, Assistente Capo Coordinatore Gargano Alfonso, Assistente Capo Coordinatore Pantaleo Aldo e Assistente Capo Tecnico Ciancarella Andrea – La mattinata si è conclusa con la proiezione di un video nel quale vengono illustrate diverse attività formative, operative e divulgative della Polizia di Stato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it