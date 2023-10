15 ottobre – GIORNATA INTERNAZIONALE LUTTO PERINATALE

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il 15 ottobre ricorre la “Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile” (International Baby Loss Awareness Day) promossa dall’associazione scientifico – assistenziale CiaoLapo – La giornata è dedicata alla sensibilizzazione sul tema della perdita del bambino atteso durante la gravidanza o dopo la nascita e sulle implicazioni in termini di salute e benessere psicofisico delle donne e dei partner. Ad oggi, una donna su 4 nel mondo perde un bambino dopo la gravidanza o nel primo anno di vita – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle 19 di questa sera, in ogni parte del mondo, verranno illuminati di rosa e di azzurro i monumenti importanti di ogni citta, dando vita alla cosidetta “Onda di Luce”. Anche il Comune di San Giovanni Teatino ha deciso di aderire a questa campagna di sensibilizzazione, illuminando il Palazzo Municipio – recita il testo pubblicato online. Sarà un modo per abbracciare tutte le madri, i padri e le famiglie che hanno perso un bambino atteso e di fare luce, insieme, sulla strada da percorrere per migliorare l’assistenza, affinchè nessuno resti indietro –

