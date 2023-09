16 SETTEMBRE 2023 – WORLD CLEANUP DAY – “Proteggiamo il nostro terreno di gioco”

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

In occasione del Word Cleanup Day, Decathlon Italia, insieme a Fondazione oltre le Parole e Tothesummit, in collaborazione con Leroy Merlin e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, organizza un evento, dedicato ai più piccoli, dal titolo “PROTEGGIAMO IL NOSTRO TERRENO DI GIOCO”. Appuntamento alle ore 17.00 di Sabato 16 settembre 2023 presso il Parco dei 120 Alberi, per trascorrere insieme una giornata di gioco e sensibilizzazione, alla scoperta della differenziata – si apprende dal portale web ufficiale. Sottoforma di orienteering, i fruitori anziché trovare le classiche lanterne da “punzonare”, troveranno dei sacchetti da differenziare – Tanto divertimento, merenda e gadget offerti per tutti i partecipanti – precisa la nota online. “Ringrazio Decathlon di San Giovanni Teatino e tutti i partner organizzatori di questo evento, proposto per il secondo anno consecutivo sul nostro territorio comunale”- dichiara il sindaco Giorgio di Clemente –“per la sensibilità ambientale e la partecipazione civica a questo importante appuntamento del Word Cleanup Day. Ci vediamo domani pomeriggio al Parco 120 Alberi, dove aspetto tanti miei piccoli concittadini e tante famiglie per questo momento di gioco e crescita insieme”. Link per iscrizione: https://esperienzasportiva – si legge sul sito web ufficiale. decathlon.it/evento – riporta testualmente l’articolo online. php?enc=1&str=dTVLZS9lbGZnZHJQZjBrN0dEbkpRQT09&ser=Zis1OUhoU3Z4NnRJK2JySi9naDBwdz09&cv=QnE0SExnK0RxcDdMS255OEE1NUNVdz09&fbclid=IwAR2MLWwU7WtpiWPNDLMEnIK3bLSzJ_kQuFee_O6VoTe2z3qxwnTDgqbo-HM

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it