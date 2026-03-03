“1946-2026 Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni”, il sindaco dell’Aquila celebra gli 80 anni dal primo voto femminile

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Roma, 3 marzo 2026Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a Roma, insieme a tante amministratrici aquilane e abruzzesi per celebrare gli 80 anni dal primo voto femminile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una giornata voluta dai ministri Eugenia Roccella e Andrea Abodi, alla presenza del Presidente del consiglio, Giorgia Meloni.Nell’ambito dell’iniziativa, questa mattina l’assessore comunale alle Pari opportunit?, Ersilia Lancia, ha ricevuto il premio “L’Italia delle donne” per la figura di Amalia Sperandio, fotografa aquilana del primo Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un premio promosso dal dipartimento per le Pari Opportunit? della Presidenza del consiglio dei ministri e dedicato alla valorizzazione di figure femminili che, pur avendo avuto un ruolo significativo nella storia dei territori, sono rimaste a lungo poco conosciute – recita la nota online sul portale web ufficiale.

