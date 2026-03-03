- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualità“1946-2026 Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni”, il sindaco dell’Aquila...
Attualità

“1946-2026 Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni”, il sindaco dell’Aquila celebra gli 80 anni dal primo voto femminile

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Roma, 3 marzo 2026Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a Roma, insieme a tante amministratrici aquilane e abruzzesi per celebrare gli 80 anni dal primo voto femminile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una giornata voluta dai ministri Eugenia Roccella e Andrea Abodi, alla presenza del Presidente del consiglio, Giorgia Meloni.Nell’ambito dell’iniziativa, questa mattina l’assessore comunale alle Pari opportunit?, Ersilia Lancia, ha ricevuto il premio “L’Italia delle donne” per la figura di Amalia Sperandio, fotografa aquilana del primo Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un premio promosso dal dipartimento per le Pari Opportunit? della Presidenza del consiglio dei ministri e dedicato alla valorizzazione di figure femminili che, pur avendo avuto un ruolo significativo nella storia dei territori, sono rimaste a lungo poco conosciute – recita la nota online sul portale web ufficiale.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it