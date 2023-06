2 giugno 2023 – Festa della Repubblica 

- Advertisement -

Le Celebrazioni del 2 giugno, per il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, organizzate in questo Capoluogo di Provincia e coordinate della Prefettura di Teramo con la collaborazione del Comune di Teramo e della Provincia, si articoleranno in due momenti: il primo, nella mattinata, presso il Monumento ai Caduti in Viale Mazzini, il secondo nel pomeriggio, in Piazza Martiri della Libertà. In caso di condizioni meteo avverse, le celebrazioni del pomeriggio si terranno presso la Sala Polifunzionale della Provincia – La parte musicale sarà curata dalla banda di Ancarano, nelle celebrazioni del mattino, e dal Conservatorio Gaetano Braga nella sessione pomeridiana – si apprende dal portale web ufficiale.

I momenti celebrativi avranno inizio in Viale Mazzini – Monumento ai Caduti alle ore 10:00 e prevedono:

-Onori al Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo;

-Cerimonia dell’Alzabandiera;

• – Deposizione della Corona in Onore ai Caduti; • – Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica –

La Cerimonia proseguirà in Piazza Martiri della Libertà, ore 17.00, con il seguente programma:

– Inno Nazionale e svolgimento della bandiera tricolore dall’autoscala dei Vigili del Fuoco;

• – Intervento del Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo; • – Testimonianze di Francesca Di Sabatino (Alfiere della Repubblica) e di Christian Felicione (vincitore premio Leonardo s.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. ); • – Omaggio alla ASD Amicacci di Giulianova; • – Consegna al Sindaco di Crognaleto del medaglione in ceramica di Castelli; • – Consegna Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”; • – Consegna Medaglie d’Onore concesse ai Deportati e Internati nei lager nazisti.

