2 Giugno al Museo in occasione della Festa della Repubblica 2025

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Lunedì 2 giugno 2025, l’Italia celebra la Festa della Repubblica con un ricco programma culturale che apre gratuitamente le porte di musei, parchi archeologici e luoghi simbolo della storia nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, invita cittadini e turisti a riscoprire il patrimonio artistico e storico del Paese, rendendo omaggio al referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana – viene evidenziato sul sito web. Aperture straordinarie in Abruzzo per il 2 giugno 2025 In occasione della Festa della Repubblica, la regione Abruzzo offre diverse opportunità per scoprire il suo patrimonio culturale attraverso aperture straordinarie di musei e luoghi simbolici – aggiunge la nota pubblicata. Di seguito, i dettagli: Museo Archeologico Nazionale La Civitella Dove: Chieti (CH) Descrizione: Apertura straordinaria per visitare le collezioni archeologiche e approfondire la storia locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Museo Archeologico Nazionale di Villa Frigerj Dove: Chieti (CH) Descrizione: Accesso gratuito per esplorare il museo, famoso per ospitare il celebre “Guerriero di Capestrano”. Archivio di Stato dell’Aquila Dove: L’Aquila (AQ) Descrizione: Apertura straordinaria con esposizioni speciali di documenti storici – Museo Nazionale d’Abruzzo Dove: L’Aquila (AQ) Descrizione: Ingresso gratuito per ammirare le collezioni permanenti e temporanee del museo – Abbazia di San Clemente a Casauria Dove: Castiglione a Casauria (PE) Descrizione: Apertura straordinaria di questa splendida abbazia medievale, simbolo di arte e spiritualità. Museo Archeologico Nazionale di Campli Dove: Campli (TE) Descrizione: Un’occasione per visitare questo importante sito archeologico e approfondire la storia della regione – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo si unisce alle celebrazioni nazionali offrendo un ricco programma culturale che invita cittadini e turisti a scoprire luoghi di straordinaria bellezza e valore storico – riporta testualmente l’articolo online. Per ulteriori informazioni sugli orari e sulle modalità di accesso, consultare il sito del Ministero della Cultura (cultura – si apprende dal portale web ufficiale. gov.it).

