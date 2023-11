20 Novembre – Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza che quest’anno è stata idealmente dedicata al diritto alla pace – si apprende dalla nota stampa. In questo giorno ricorre l’anniversario dell’approvazione, avvenuta nel 1989, da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino ha aderito all’iniziativa “GO BLUE” lanciata da Unicef Italia e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI: tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questa sera il nostro Palazzo Municipio sarà illuminato di blu – spiega il Sindaco Giorgio Di Clemente – a testimonianza del nostro impegno per le nuove generazioni – precisa il comunicato. I bambini e gli adolescenti rappresentano il nostro futuro e dobbiamo salvaguardarli e proteggerli, garantendo un corretto sviluppo e dando loro la possibilità di realizzarsi pienamente in una società sempre più complessa”.

