2026: immissioni in ruolo, oltre 46.000 posti autorizzati

Le immissioni in ruolo per il 2026 stanno attirando grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Recentemente è stato autorizzato un contingente di oltre 46.000 posti per docenti, con la pubblicazione del decreto che specifica la ripartizione dei ruoli per regione.

In queste ore, si registra un’intensa attività di assunzioni, con Abruzzo che ha già avviato il processo per 548 nuove posizioni. Questa notizia è di grande importanza per il settore dell’istruzione e per tutti coloro che aspirano a una carriera nella scuola.

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