2030: nuovi modelli e investimenti per Stellantis

In queste ore, il tema del 2030 è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Stellantis ha annunciato un nuovo piano ambizioso denominato Fastlane, che prevede investimenti per 60 miliardi di euro e il lancio di 60 nuovi modelli entro il 2030. Tra le novità più attese ci sono l’arrivo della Alfa Romeo Giulietta, della Fiat Grizzly e della Citroën 2CV. Inoltre, la situazione della storica casa automobilistica Lancia rimane oggetto di speculazioni. Filosa, dirigente di Stellantis, ha rassicurato sul futuro degli impianti in Italia ed Europa, smentendo voci di chiusure imminenti. Questo nuovo piano di investimenti promette di portare importanti novità nel settore automobilistico e di consolidare il ruolo di Stellantis sul mercato internazionale.

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