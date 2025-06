22ª Edizione del Tour Bike della Transumanza a Villavallelonga

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:La XXII edizione del Tour Bike della Transumanza si terrà dal 19 al 22 giugno 2025. Questo evento unico permette ai ciclisti di ripercorrere i sentieri storici utilizzati dai pastori abruzzesi durante la transumanza, un antico viaggio stagionale che portava le greggi dall’Abruzzo al Tavoliere di Puglia – viene evidenziato sul sito web. Il percorso, lungo circa 320 km, alterna tratti di sterrato e asfalto, offrendo panorami mozzafiato che spaziano dalle aride pianure del Tavoliere delle Puglie alle verdi colline molisane e alle montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Le tappe, con distanze che arrivano fino a 100 km e dislivelli di circa 2.500 metri, rappresentano una sfida sportiva che mette alla prova la resistenza e la tecnica dei partecipanti – precisa la nota online. Oltre al valore sportivo, il Tour Bike della Transumanza è un’esperienza culturale e storica che permette ai ciclisti di immergersi nei paesaggi e nelle tradizioni dei nostri avi – aggiunge la nota pubblicata. Durante il tour, i partecipanti avranno l’opportunità di fare nuove amicizie e vivere momenti di relax e convivialità. Per maggiori informazioni e per iscrizioni, visitare il sito ufficiale dell’ASD Vallelonga Bike –

Come annunciato in una nuova nota, nelle ultime ore, direttamente da Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it