24 dicembre: Aperitivo della Vigilia, tutte le informazioni utili

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila rende noto che, in occasione del previsto afflusso di visitatori nel centro storico in occasione dell’aperitivo della Vigilia di Natale, per la giornata di domani, 24 dicembre, il Comando di Polizia municipale ha emesso un’ordinanza (consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_553367_0_3.html) con cui, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, viene istituito il divieto di transito veicolare in Via Bafile, all’altezza dell’intersezione con via delle Aquile e Corso Principe Umberto I. In considerazione di tale provvedimento verr? disposta l’inversione del senso unico di marcia, con direzione via Sallustio, su via Camponeschi.Alla luce dell’ordinanza, pertanto, anche il percorso del bus navetta, che dal Terminal di Collemaggio “Lorenzo Natali” conduce verso il cuore cittadino (gratuita e attiva dalle ore 7:30 alle ore 21:00, con corse ogni 20 minuti e ultima partenza prevista alle ore 20:50), subir? delle modifiche e seguir? il secondo itinerario: Terminal “Lorenzo Natali”, viale di Collemaggio, via Strinella, Fontana Luminosa – si apprende dal portale web ufficiale. Per gli utenti sar? disponibile l’intera struttura megaparcheggio, compreso il livello -3, gratuito e aperto 24h, per complessivi 640 posti auto – recita il testo pubblicato online. A partire dalle 12 (prima partenza dal Terminal con partenza ogni 20 minuti) alle 18 (ultima partenza dal Terminal) sar? attivato un secondo servizio di bus navetta (sempre gratuito) che effettuer? il seguente percorso: Terminal “Lorenzo Natali”, viale di Collemaggio, viale Crispi, via XX Settembre (fermata di fronte il Tribunale) e ritorno con fermata prevista su viale Crispi (lato Parco della Memoria). Si ricorda, a tal proposito, che sono disponibili aree parcheggio gratuite nell’area del Palazzo di Giustizia e di fronte gli uffici comunali di Villa Goia – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle 7:30 alle 22:00 saranno complessivamente 27 gli agenti di Polizia municipale, con 7 pattuglie al mattino e 4 al pomeriggio, in servizio nell’area del centro e nei pressi di attivit? commerciali per monitorare anche che la vendita di prodotti alcolici non interessi giovani minorenni. ? stata incrementata, inoltre, la presenza di contenitori per il conferimento del vetro che saranno periodicamente liberati dalle unit? di personale appositamente messe a disposizione da Asm dalle ore 13:00 sino alle ore 22:00. Le operazioni di pulizia, che vedranno impegnati operatori e mezzi dell’Aquilana Societ? Multiservizi, inizieranno alle ore 4:00 del 25 dicembre – si apprende dalla nota stampa. L’associazione Asd Sam, come negli ultimi tre anni, in maniera gratuita metter? a disposizione 4 ambulanze e 60 volontari, suddivisi su due turni, (30 al mattino 30 al pomeriggio) per supportare con tecnici soccorritori le eventuali situazioni di difficolt? che si potrebbero verificare durante la giornata –

