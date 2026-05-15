Oggi, venerdì 15 maggio, l’attenzione online è concentrata sul tema del 24 maggio, giornata delle Dimore Storiche, che si preannuncia come un’occasione unica per scoprire i gioielli dell’Italia storica. Sui motori di ricerca, la notizia è in cima ai top trend, suscitando grande interesse tra gli utenti alla ricerca di cultura e tradizione.

Il 24 maggio si prospetta come una giornata ricca di eventi e visite guidate gratuite in 38 siti storici, tra cui palazzi, castelli e ville venete. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nell’arte del nostro Paese, tra antichi mestieri, degustazioni e opere d’arte.

Da Palazzo Caetani al Castello di Brolio, da Cortili Aperti 2026 al Castello Dentice di Frasso, le porte delle dimore storiche si spalancheranno per accogliere appassionati e curiosi desiderosi di esplorare i tesori nascosti del nostro patrimonio culturale.

Per restare aggiornati su tutti gli eventi e le iniziative in programma per il 24 maggio, non resta che approfondire online, dove si possono trovare ulteriori dettagli e informazioni utili per partecipare a questa affascinante giornata alla scoperta delle meraviglie d’Italia.