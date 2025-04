25 aprile 2025 – Celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione dell’80? anniversario della Liberazione, il Comune dell’Aquila, in collaborazione con la Prefettura, le principali istituzioni locali e le associazioni, ha organizzato una serie di appuntamenti celebrativi.Si trasmette, in allegato, il programma delle cerimonie, con preghiera di diffusione e auspicando la pi? ampia partecipazione della cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Programma delle celebrazioni: • Ore 09:00 – Piazzale ex stabilimento Thales AleniaOmaggio ai caduti della Banca d’Italia • Ore 09:30 – Piazza IX MartiriOmaggio ai nove martiri aquilani • Ore 10:15 – FilettoOmaggio ai martiri di Filetto • Ore 10:30 – Villa Comunale (L’Aquila)Omaggio al monumento ai caduti • Ore 10:30 – Preturo, Piazza FalconiOmaggio ai caduti • Ore 11:00 – OnnaOmaggio ai martiri di Onna • Ore 11:30 – Caserma Pasquali CampomizziOmaggio al luogo del sacrificio dei nove martiri aquilani

