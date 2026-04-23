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HomeAttualità25 aprile 2026 – Celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione
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25 aprile 2026 – Celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:In occasione dell’81? Anniversario della Liberazione, il Comune dell’Aquila, in collaborazione con la Prefettura, le principali istituzioni locali e le associazioni, ha organizzato una serie di appuntamenti celebrativi.Il programma delle manifestazioni:*  Ore 09:00 – Piazzale stabilimento ex Thales Alenia Omaggio ai caduti della Banca d’Italia*  Ore 09:30 – Piazza IX Martiri Omaggio ai Nove martiri aquilani* Ore 10:00 – Villa Comunale (L’Aquila) Piazzale Monumento ai caduti: alzabandiera e inno nazionale, onore ai caduti, deposizione della corona, silenzio, lettura della preghiera per i caduti*  Ore 10:15 – Filetto Omaggio ai martiri di Filetto* Ore 11:00 – Onna Omaggio ai martiri di Onna* Ore 11:30 – Caserma Pasquali Campomizzi Omaggio al luogo del sacrificio dei nove martiri aquilaniLa cittadinanza ? invitata a partecipare 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

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