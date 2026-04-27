25 aprile, la libertà come responsabilità: memoria viva nell’anno della Capitale della Cultura

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Aquila, 25 aprile 2026Il 25 aprile appartiene a tutti coloro che riconoscono nella libert?, nella democrazia, nella dignit? della persona e nel rifiuto di ogni sopraffazione i cardini della nostra convivenza nazionale – si apprende dalla nota stampa. ? la data in cui la Nazione ritrova uno dei passaggi decisivi della propria storia: quello in cui, dalle macerie della guerra e dell’oppressione, prese forma il cammino verso l’Italia repubblicana e democratica – si legge sul sito web ufficiale. Per una citt? come L’Aquila, questa ricorrenza non pu? essere soltanto un esercizio di memoria formale – Deve essere un’assunzione di responsabilit?. Perch? la libert? non si eredita una volta per tutte: si comprende, si custodisce, si rinnova – si legge sul sito web ufficiale. E si rinnova soprattutto quando una comunit? sceglie di interrogare la propria storia non per fermarsi al passato, ma per trarne un orientamento per il futuro – riporta testualmente l’articolo online. ? questo il senso profondo del lavoro che abbiamo voluto promuovere nell’anno in cui L’Aquila ? Capitale italiana della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Per questo, abbiamo chiesto all’Accademia di Belle Arti di produrre un’opera dedicata ai Nove Martiri aquilani e ai martiri delle stragi di Onna e Filetto: non un semplice omaggio celebrativo, ma un gesto civile e culturale capace di parlare al presente, di coinvolgere le nuove generazioni, di rendere la memoria visibile e condivisa – viene evidenziato sul sito web. La memoria, infatti, non pu? limitarsi a ricordare, ma deve poter esprimere una funzione educativa ed essere costruttrice di coscienza – si apprende dal portale web ufficiale. Tanto pi? che i tradizionali monumenti, oppure l’intitolazione di strade o di edifici periferici non sono pi? in grado – soprattutto rispetto alle giovani generazioni – di attivare o riattivare la memoria collettiva – si apprende dal portale web ufficiale. I Nove Martiri, giovani aquilani uccisi dai nazifascisti nel 1943, rappresentano una pagina fondativa della nostra identit? civica – si apprende dal portale web ufficiale. A loro si unisce il ricordo delle vittime innocenti delle stragi di Filetto e Onna, consumate nel giugno del 1944 ad opera delle truppe tedesche di occupazione – Sono nomi e vite spezzate che ci consegnano una verit? semplice e severa: la libert? ha avuto un prezzo umano altissimo, pagato spesso dai ragazzi, dalle loro famiglie, da civili inermi.Cos? per noi la cultura ? lo strumento giusto – riporta testualmente l’articolo online. Non per sovrapporre estetica e dolore, ma per dare alla memoria una forma capace di durare nel tempo e di parlare con linguaggi comprensibili anche a chi ? nato molto dopo quei fatti – precisa il comunicato. Il tema della memorializzazione, oggi, non pu? essere affrontato con inerzia – Le comunit? hanno bisogno di luoghi, segni che sappiano trasformare il ricordo in consapevolezza collettiva – si apprende dal portale web ufficiale. ? una sfida che riguarda il rapporto tra storia, spazio pubblico e formazione civile – Ed ? una sfida che L’Aquila, proprio nell’anno della Capitale della Cultura, ha il dovere di raccogliere fino in fondo – riporta testualmente l’articolo online. Celebrare il 25 aprile, allora, significa anche questo: non ridurre la memoria a rito stanco, non consegnarla alla polemica, non impoverirla in chiave ideologica – viene evidenziato sul sito web. Significa riconoscere che vi sono momenti della storia nazionale che devono unire, non dividere – si apprende dalla nota stampa. E che il sacrificio di chi ha perso la vita per la libert?, o ? stato travolto dalla ferocia della guerra e delle rappresaglie, ci chiede ancora oggi sobriet?, profondit? e rispetto – recita il testo pubblicato online. L’Aquila conosce il dolore, ma conosce anche la forza della ricostruzione morale e civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? una citt? che sa cosa significhi tenere insieme ferita e futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo il ricordo dei Nove Martiri, di Onna e di Filetto non ? soltanto parte della nostra storia: ? parte della nostra responsabilit? presente – Per questo, nel programma elettorale 2022-2027 del centrodestra prefiguravo, in un paragrafo dedicato ai Nove Martiri, la riappropriazione vivificante della memoria collettiva di questo tragico evento, attraverso un percorso da calibrare in relazione alle nuove opportunit? che si sarebbero create nel tempo – Da quel paragrafo, per l’ottantesimo dell’eccidio, scatur? il sostegno del Comune alla realizzazione dello spettacolo, prodotto dal TSA, “Processo per i Nove Martiri aquilani”, tratto dall’omonimo libro di Walter Cavalieri, che debutt? con successo il 13 luglio 2023, nell’ambito dei “Cantieri dell’Immaginario” e che ha visto anche una drammatizzazione finalizzata alle scuole cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel 25 aprile ritroviamo dunque non una liturgia, ma un impegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Quello di trasmettere ai pi? giovani il senso della libert? come bene esigente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quello di fare memoria in modo vivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quello di ribadire che una comunit? ? davvero tale quando onora i suoi caduti trasformando il loro sacrificio in coscienza civile, in educazione e in futuro – riporta testualmente l’articolo online. Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it