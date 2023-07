36 milioni di euro destinati ai Comuni dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di 478 progetti di videosorveglianza.

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l’anno 2022 degli enti ammessi al finanziamento per il rafforzamento della sicurezza urbana – Tra questi è presente anche il Comune di San Giovanni Teatino che, grazie ad un progetto innovativo di video sorveglianza, è rientrato nei progetti che saranno finanziati con questi fondi – “Il progetto da noi presentato – spiega il Comandante della Polizia Locale Cap. Corrado Tomei – prevede un sistema innovativo di controllo del territorio che sarà istallato ai varchi di accesso del nostro Comune – si apprende dalla nota stampa. Attraverso le telecamere di video sorveglianza si potranno controllare tutte le targhe degli autoveicoli che transiteranno in entrata ed in uscita – viene evidenziato sul sito web. Grazie ad un sistema di alert che avvisa il passaggio di mezzi che hanno le targhe inserite in una banca dati, condivisa e aggiornata con le forze dell’ordine, quindi segnalate soprattutto perchè rubate, sarà possibile intercettare gli stessi e garantire così la sicurezza sul nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Ci tengo a precisare che questo è l’unico scopo di questo sistema che sarà istallato: non si tratta di telecamere poste in essere per rilevare infrazioni ed emettere multe – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” “Sono molto soddisfatto nell’annunciare che tra le oltre 2.000 domande presentate da altrettanti enti – conclude il Sindaco Giorgio Di Clemente – la nostra è stata approvata – si apprende dal portale web ufficiale. La videosorveglianza rappresenta uno strumento di grande importanza per l’innalzamento degli standard di sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie alle risorse rese disponibili dal Viminale e al supporto finanziario che abbiamo stanziato come Comune, sarà possibile garantire maggiore sicurezza al nostro territorio – L’uso di questa tecnologia è oggi un elemento cardine per prevenire e contrastare, nelle aree urbane, fenomeni di criminalità diffusa – viene evidenziato sul sito web. Inoltre è un prezioso supporto nella gestione delle situazioni di rischio e nelle attività di indagine, per assicurare alla giustizia gli autori dei reati”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di San Giovanni Teatino. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it