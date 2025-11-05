- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Anche quest’anno torna la rassegna “365 giorni no alla violenza sulle donne”, un’iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Adelchi Sulpizio – riporta testualmente l’articolo online.  Tante le iniziative in programma con la partecipazione di tutte le scuole superiori e di 35 enti e associazioni del territorio –  Il momento clou sarà la giornata del 25 novembre, con un’iniziativa all’Aurum rivolta ai ragazzi e la serata di sensibilizzazione con la partecipazione di Stefano Fresi ne Dolcenera – si legge sul sito web ufficiale.  Di seguito il link al programma  

