38ª Sagra delle Ciliegie a Giuliano Teatino

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Domenica 8 giugno 2025, la pittoresca Piazza Don Ferdinando Cocco di Giuliano Teatino (CH) si trasformerà in un tripudio di sapori e tradizioni per la 38ª edizione della Sagra delle Ciliegie, organizzata dalla Pro Loco locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento celebra la ciliegia, frutto simbolo del territorio, con stand gastronomici, musica dal vivo e il tradizionale concorso di pasticceria, che vedrà appassionati e professionisti sfidarsi nella creazione del dolce più gustoso a base di ciliegie – si apprende dalla nota stampa. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni abruzzesi, gustare prodotti tipici e trascorrere una giornata all’insegna della convivialità. Dove: Piazza Don Ferdinando Cocco, Giuliano Teatino (CH)Quando: Domenica 8 giugno 2025, dalle ore 9:30 Organizzato da: Pro Loco Giuliano Teatino Per ulteriori dettagli, visita l’evento su Facebook: 38ª Sagra delle Ciliegie

