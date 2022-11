4 novembre 2022 – Giornata dell’ Unità Nazionale e delle Forze Armate

- Advertisement -

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Pescara:

Il Questore Luigi Liguori ha partecipato alle cerimonie organizzate in occasione della giornata delle Forze Armate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo la cerimonia a Pescara in Piazza Garibaldi, si è recato presso il Pala Dean Martin di Montesilvano dove ha visitato il “Villaggio degli Eroi” che ha consentito alle numerose scolaresche in visita e alla cittadinanza di conoscere da vicino le forze di polizia, le forze armate e le associazioni che operano per la sicurezza – E anche per questa edizione la Polizia di Stato, presente con la Lamborghini Hurracane, la nuova Alfa Romeo Giulia, motociclisti della Polizia Stradale, Cinofili ed Artificieri, ha riscosso ampio consenso! (nella foto con il Prefetto Giancarlo di Vincenzo)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Questura di Pescara e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it