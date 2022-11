4 novembre: celebrazioni presso il monumento dei caduti di San Giacomo

- Advertisement -

In occasione della ricorrenza della Giornata dell’Unit? nazionale e delle Forze armate, domani alle 12:00 si svolger? una cerimonia commemorativa presso il monumento ai caduti a San Giacomo (AQ), organizzata dall’ex consigliere comunale Giancarlo Della Pelle – Sar? il momento ufficiale per celebrare i valori pi? alti dell’amore verso la Patria e ricordare i caduti di tutte le guerre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

L’evento si svolger? grazie al prezioso contributo di molti – precisa la nota online. Sar? presente una rappresentanza di studenti e insegnanti dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” e, in particolare, l’orchestra scolastica, che eseguir? l’inno nazionale: un modo concreto per rendere realmente coinvolti le giovani generazioni – precisa la nota online. Simone Santucci, giovane studente del liceo scientifico “Andrea Bafile” dell’Aquila, suoner? dal vivo con la sua tromba Il Silenzio e La leggenda del Piave – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parteciperanno, inoltre, il gruppo storico “Regio Esercito 1861-1946”, il gruppo di S. Giacomo dell’associazione nazionale Alpini, il parroco del paese don Antonio Jesus Santamaria e i suoi concittadini.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale ci sar? l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, che lo scorso anno, in occasione del primo centenario della sepoltura del Milite Ignoto, si ? adoperato per il restauro dei monumenti ai caduti presenti nel territorio comunale, in particolare, quello di San Giacomo – riporta testualmente l’articolo online.

