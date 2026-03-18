40 anni di MRI: dalla scoperta al futuro della risonanza magnetica – sabato l’evento che celebra quattro decenni di innovazione scientifica e clinica

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mer 18 mar, 2026 L’Aquila – L’Universit? degli Studi dell’Aquila celebra con l’evento “40 anni di MRI – La risonanza magnetica dalle origini al futuro”, – in programma sabato 21 marzo 2026 presso il Centro Congressi “Luigi Zordan” (Piazza San Basilio 3) – il lungo e prestigioso percorso scientifico e tecnologico della Risonanza Magnetica, dalle prime applicazioni fino alle prospettive future – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa ? promossa dall’Universit? degli studi dell’Aquila e dalla ASL 1 Abruzzo, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e sanitarie: Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila e Societ? Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM). Ha contribuito alla realizzazione dell’evento Esaote, azienda italiana che opera nell’innovazione dell’imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica dedicata e IT medicale) che insieme all’Universit? degli Studi dell’Aquila ha lavorato per introdurre sul mercato – all’inizio degli anni novanta – la prima (al mondo) Risonanza Magnetica aperta, dedicata alle articolazioni; collaborazione che continua ancora oggi traguardando nuove tecnologie – Ma ancora prima, nel 1986, Esaote – allora Ansaldo Biomedicale – installava in Italia la prima risonanza magnetica, nata anche questa insieme ai medici ricercatori dell’Universit? dell’Aquila – L’incontro vuole ripercorrere quindi da un lato gli sviluppi della Risonanza Magnetica che hanno reso L’Aquila un punto di riferimento nella ricerca e nella pratica clinica, attraverso il contributo di medici, ricercatori, industria e istituzioni, e dall’altro guardare alle prospettive future della Risonanza Magnetica, tra innovazione tecnologica, nuove applicazioni cliniche e integrazione con l’intelligenza artificiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La giornata prender? il via alle ore 9.00 con i saluti delle istituzioni Regionale e Comunale, cui seguiranno quelli di Fabio Graziosi, Rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila; Francesca Zazzeroni, Direttrice del Dipartimento DISCAB dell’Universit? dell’Aquila; Paolo Costanzi, Direttore Generale della ASL 1 Abruzzo; Nicoletta Gandolfo, Presidente SIRM; e Franco Fontana, CEO di Esaote – Modera l’incontro Angelo De Nicola, giornalista e scrittore – Aprir? gli interventi in programma Ernesto Di Cesare, Professore Ordinario di Radiodiagnostica all’Universit? degli Studi dell’Aquila e Direttore U.O.C. Radiologia Ospedale San Salvatore dell’Aquila per presentare Il Centro interdipartimentale di Risonanza Magnetica, seguito da Carlo Masciocchi, gi? Professore Ordinario di Radiodiagnostica all’Universit? degli Studi dell’Aquila, con la relazione “…e ora vi parlo del Maestro”, dedicata alle radici della scuola radiologica aquilana – si legge sul sito web ufficiale. Seguiranno gli interventi di Bruno Beomonte Zobel, Professore Ordinario di Radiodiagnostica all’Universit? Campus Bio-Medico di Roma, con la relazione “…noi giovani radiologi all’Aquila”, e di Alessandro Bozzao, Professore Ordinario di Neuroradiologia all’Universit? degli Studi di Roma La Sapienza, con l’intervento dedicato allo sviluppo della neuroradiologia – viene evidenziato sul sito web. La sessione dedicata ai sistemi di risonanza magnetica a basso e bassissimo campo vedr? i contributi di Antonio Barile, Professore Ordinario di Radiodiagnostica all’Universit? degli Studi dell’Aquila, sul tema della radiologia muscoloscheletrica, e di Alessandra Splendiani, Professore Ordinario di Neuroradiologia all’Universit? degli Studi dell’Aquila e Direttrice U.O.C. Neuroradiologia Ospedale San Salvatore dell’Aquila, con un approfondimento sulla neuroradiologia – si legge sul sito web ufficiale. Le prospettive tecnologiche saranno affrontate da Massimo Olmi, Direttore Global Marketing RM di Esaote, mentre la riflessione sul futuro della risonanza magnetica sar? al centro della relazione di Carlo Catalano, Professore Ordinario di Radiodiagnostica all’Universit? degli Studi di Roma La Sapienza, introdotta da Luca Brunese, Professore Ordinario di Radiodiagnostica all’Universit? degli Studi del Molise e Presidente Eletto della SIRM. A chiudere il programma scientifico l’intervento dedicato all’intelligenza artificiale applicata alla risonanza magnetica di Andrea Giovagnoni, Professore Ordinario di Radiodiagnostica all’Universit? Politecnica delle Marche, introdotto da Nicoletta Gandolfo, Presidente della SIRM. Accanto ai protagonisti scientifici e istituzionali, un ruolo importante ? svolto da Esaote, partner industriale che da quarant’anni affianca medici e universit? nello sviluppo e nell’evoluzione delle tecnologie di imaging diagnostico – Per Esaote la collaborazione continuativa con il mondo clinico e accademico del polo aquilano ha favorito innovazione, ricerca e formazione – si apprende dalla nota stampa. Negli anni lo scambio di competenze e know-how ha determinato lo sviluppo di soluzioni pionieristiche, dai sistemi di Risonanza Magnetica dedicata ad applicazioni d’avanguardia in ambito ultrasonografico – riporta testualmente l’articolo online. Per l’Universit? degli Studi dell’Aquila, la sinergia tra ricerca accademica e innovazione industriale ha generato importanti risultati scientifici, tradotti in numerose pubblicazioni e attivit? di ricerca, contribuendo cos? a consolidare un’eccellenza riconosciuta nel panorama della radiologia italiana e internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it