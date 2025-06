50 anni in viaggio con Avezzano. SCAV festeggia mezzo secolo di mobilità, crescita e futuro condiviso

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Giovedì 19 la società cooperativa che si occupa del trasporto pubblico si racconta – viene evidenziato sul sito web. Dalla prima corsa nel 1975 a oggi: una storia scritta sulle strade della città e del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un viaggio fatto di tappe, incontri, evoluzioni, che ha accompagnato lo sviluppo sociale, economico e ambientale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Cinquanta candeline, un’immagine in bianco e nero del primo autobus, e una linea che dal passato porta dritta verso il futuro – SCAV Autolinee celebra i suoi 50 anni di attività con un evento istituzionale e partecipato, in programma il 19 giugno 2025, presso la sala eventi del Ristorante Napoleone, sulla Tiburtina Valeria – si apprende dal portale web ufficiale. Guglielmo Rocchi Sarà una festa del territorio, dedicata a istituzioni, dipendenti, aziende partner, stakeholder del trasporto e cittadini, per raccontare come un’impresa nata per collegare punti sulla mappa abbia finito per unire generazioni, storie e prospettive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dagli anni in cui il capoluogo marsicano rischiava di finire senza azienda di trasporti, alle sfide dell’attualità, dalla scommessa pionieristica di alcuni autisti alla gestione attenta alla sostenibilità, dall’esigenza di accompagnare gli avezzanesi al nucleo industriale alla cura verso situazioni più delicate, come nel caso del trasporto delle persone con disabilità. Tante tappe che saranno raccontate a circa 150 ospiti e ai giornalisti, con orgoglio ma anche con la disponibilità a mettersi sempre in gioco per migliorare ancora – si legge sul sito web ufficiale. L’evento prenderà il via alle 16:30 con la registrazione delle presenze e proseguirà alle 17:00 con l’apertura ufficiale e i saluti istituzionali, affidati a Giovanni Di Pangrazio Sindaco del Comune di Avezzano; Umberto De Annuntiis Assessore ai trasporti pubblici locali e mobilità, Regione Abruzzo; Mario Quaglieri Assessore Regione Abruzzo; Massimo Verrecchia Consigliere Regione Abruzzo; Iride Cosimati Assessore ai Trasporti Pubblici del Comune di Avezzano che presenterà ufficialmente il progetto “Leti Smart”. Alle 17:45 inizieranno gli speech tecnici e celebrativi – precisa il comunicato. Prenderà il microfono Guglielmo Rocchi, Presidente SCAV, con un intervento dal titolo: “50 anni di impegno: un viaggio di crescita e collaborazione” e, successivamente, Mauro Mariani, dirigente ai trasporti del Comune di Avezzano, con un focus su “Trasporto pubblico locale nei nuovi contratti di servizio tra Regione Abruzzo, Comuni e aziende” Seguiranno la consegna delle targhe ai fondatori e gli interventi del pubblico – Dalle 19:00, spazio all’incontro conviviale con cocktail party, corner stampa, taglio della torta e brindisi finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento del 19 giugno non sarà solo una celebrazione: sarà una tappa fondamentale di un percorso che continua, con il sostegno delle istituzioni, il lavoro dei dipendenti e la fiducia dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Nella foto allegata: uno dei primi autobus nel 1975 proprio nel momento del passaggio tra COMA e SCAV

