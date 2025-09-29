- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 29, 2025
Eventi e Cultura

51° Revival dell’Uva e del Vino Montonico a Bisenti (TE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Dal 2 al 5 ottobre 2025 il borgo di Bisenti (TE) ospita il 51° Revival dell’Uva e del Vino Montonico, una delle feste più attese d’Abruzzo, che celebra il vitigno autoctono simbolo del territorio – Per quattro giorni, il centro storico si riempirà di musica, sapori autentici, tradizione popolare e degustazioni di vino Montonico, in un’atmosfera di festa che unisce comunità e visitatori – La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Bisenti “L. Panone” APS con il patrocinio del Comune di Bisenti e della Provincia di Teramo, è riconosciuta come Sagra di Qualità e rappresenta un’occasione unica per scoprire le eccellenze enogastronomiche locali, vivere spettacoli e intrattenimenti e brindare insieme alla storia e alla cultura contadina abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un appuntamento imperdibile per chi ama la convivialità e vuole scoprire la magia di un borgo che conserva intatto il legame con le proprie radici –   Area Camper e Camping C/O IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. L’AREA E’ DOTATA DI AMPIO SPAZIO, SERVIZI IGIENICI E DOCCE. PARCHEGGIO NON CUSTODITO INFO:  3284120483 3477411921  

