51° Revival dell’Uva e del Vino Montonico a Bisenti (TE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Dal 2 al 5 ottobre 2025 il borgo di Bisenti (TE) ospita il 51° Revival dell’Uva e del Vino Montonico, una delle feste più attese d’Abruzzo, che celebra il vitigno autoctono simbolo del territorio – Per quattro giorni, il centro storico si riempirà di musica, sapori autentici, tradizione popolare e degustazioni di vino Montonico, in un’atmosfera di festa che unisce comunità e visitatori – La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Bisenti “L. Panone” APS con il patrocinio del Comune di Bisenti e della Provincia di Teramo, è riconosciuta come Sagra di Qualità e rappresenta un’occasione unica per scoprire le eccellenze enogastronomiche locali, vivere spettacoli e intrattenimenti e brindare insieme alla storia e alla cultura contadina abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un appuntamento imperdibile per chi ama la convivialità e vuole scoprire la magia di un borgo che conserva intatto il legame con le proprie radici – Area Camper e Camping C/O IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. L’AREA E’ DOTATA DI AMPIO SPAZIO, SERVIZI IGIENICI E DOCCE. PARCHEGGIO NON CUSTODITO INFO: 3284120483 3477411921

Secondo quanto riferito in un comunicato, oggi, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 11, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it