59ª Stagione Concertistica della Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” a Pescara (PE)

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Si apre il sipario sulla 59ª Stagione dei Concerti organizzata dalla Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” di Pescara (PE), un cartellone che da ottobre 2025 a marzo 2026 porterà in città i grandi protagonisti della scena musicale internazionale, tra classica, jazz e balletto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’inaugurazione è affidata al giovane talento Simon Zhu, violinista vincitore del Premio Paganini 2023, accompagnato al pianoforte da Simone Rugani – precisa la nota online. Il recital è in programma martedì 7 ottobre 2025 alle ore 21.00 al Teatro Circus. Nei mesi successivi, il pubblico potrà assistere a una serie di concerti di altissimo livello, che vedranno esibirsi artisti come i violoncellisti Anastasia Kobekina e Andrei Ionita, il pianista Yifan Wu (Premio Busoni 2025), l’ensemble barocco I Bassifondi diretto da Simone Vallerotonda, e formazioni da camera come il Trio Nebelmeer (Premio Trio di Trieste 2024), il Quartetto Eos e l’Opter Ensemble – si apprende dalla nota stampa. Non mancheranno contaminazioni e proposte originali: dal duo austriaco BartolomeyBittmann, che unisce classica, jazz e rock, al progetto “Vico dei Miracoli”, dedicato alla figura di Giambattista Vico, fino al balletto con il Balletto di Roma che porterà in scena Il Lago dei Cigni, ovvero Il Canto nella rilettura di Fabrizio Monteverde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sezione Jazz ‘n Fall vedrà invece protagonisti il pianista Dado Moroni, con un omaggio a Oscar Peterson nel centenario della nascita, e il Marco Guidolotti Quartet feat. Fabrizio Bosso, dedicato a Gerry Mulligan e Chet Baker. La stagione si concluderà il 20 marzo 2026 al Teatro Massimo, con un grande evento sinfonico che vedrà insieme l’Orchestra del Conservatorio di Pescara, il Coro dell’Accademia di Pescara e il Coro del Teatro V. Basso di Ascoli Piceno, diretti da Pasquale Veleno – riporta testualmente l’articolo online. Una stagione ricca di appuntamenti, capace di unire tradizione e innovazione, e di confermare Pescara come una delle capitali musicali dell’Italia centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Info e programma completo: www.socteatromusica – si legge sul sito web ufficiale. it Infoline: 375 7420898

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it