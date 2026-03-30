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Attualità

“6 aprile 3:32”: L’Aquila inaugura l’opera permanente dedicata alle vittime del terremoto

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila annuncia l’inaugurazione dell’opera permanente “6 aprile 3:32” dell’artista Lea Contestabile, che si terr? il 3 aprile 2026 alle ore 10:00, presso la Sala Conferenze di Palazzo Margherita, in Piazza Palazzo, L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’installazione, dedicata alle 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009, si compone di 309 formelle in gesso e garza gessata, illuminate con colore fluorescente, articolate in forme simboliche – cuori per i bambini, ovali, quadrati, rombi e rettangoli per gli adulti – secondo una lettura archetipica e universale della comunit? . Trecentonove figure monocrome che rappresentano una “antologia di un paese che non c’? pi?, ma per sempre vivo nella memoria”, evocando case, affetti e vita quotidiana spezzata dal terremoto .Realizzata all’indomani del sisma del 2009, l’opera ? stata presentata in importanti contesti espositivi, tra cui la mostra “Arte per L’Aquila” a Teramo nel 2010, la Biennale di Venezia nel 2011 e successive esposizioni nel territorio aquilano – L’opera ? stata donata dall’artista alla citt? in occasione del 17? anniversario del terremoto, quale gesto di condivisione della memoria e segno di speranza per il futuro, in un anno particolarmente significativo per il capoluogo abruzzese, designato Capitale Italiana della Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. La donazione ? stata formalmente accettata dal Comune dell’Aquila con deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 7 aprile 2025, che ne ha riconosciuto il rilevante valore artistico e civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla cerimonia sar? presente il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Questa opera rappresenta un segno profondo e permanente della memoria collettiva della nostra comunit?. La donazione di Lea Contestabile ? un gesto di straordinaria sensibilit? che contribuisce a custodire il ricordo delle vittime e a trasmetterlo alle future generazioni – precisa il comunicato. L’Aquila continua a costruire il proprio futuro senza dimenticare la propria storia” ha sottolineato il primo cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Sar? presente anche l’artista Lea Contestabile, nata a Ortucchio (AQ) nel 1949, che vive e lavora all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. La sua attivit? si sviluppa tra ricerca artistica e impegno educativo: gi? docente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, ha fondato e dirige dal 1995 il MuBAq – Museo dei Bambini L’Aquila, promuovendo progetti e iniziative di respiro internazionale – “‘6 aprile 3:32’ nasce come atto d’amore e di memoria – Ogni forma custodisce una presenza, una storia, un legame – si apprende dalla nota stampa. Donarla alla citt? significa restituirla alla comunit?, affinch? continui a vivere nel tempo come spazio condiviso di ricordo e consapevolezza” ha aggiunto ContestabileL’iniziativa si inserisce nel pi? ampio percorso di valorizzazione della memoria collettiva e dell’identit? cittadina, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, capace di unire testimonianza, riflessione e partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.  

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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