600 studenti a Pescara per “In pista per l’autismo”: sport e inclusione al centro dell’evento

Allo stadio di Pescara 600 studenti in campo per “In pista per l’autismo”

Oggi, presso lo stadio di Pescara, si è svolta la manifestazione “In pista per l’autismo”, che ha visto la partecipazione di circa 600 studenti provenienti da diversi istituti scolastici della zona. Si tratta della seconda edizione di questa iniziativa promossa da NeurodivergentLab APS, presieduta da Valentina Rocini, in collaborazione con Opes Abruzzo, Vini Fantini ASD, Fondazione Oltre le parole, Coop Alleanza 3.0 e il supporto del Comune di Pescara.

Valentina Rocini, presidente di NeurodivergentLab APS, ha ringraziato il Comune di Pescara, il sindaco Carlo Masci e il consigliere Patrizia Martelli, oltre agli istituti che hanno partecipato all’evento. Gli studenti dei vari istituti hanno preso parte alle gare di corsa su percorsi di varie distanze, sia neurotipici che alunni nello spettro autistico. Inoltre, gli studenti delle scuole superiori hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

“Vince l’inclusione e vince lo sport come strumento di inclusione”, ha commentato Martelli, sottolineando l’importanza di eventi come questo che permettono ai ragazzi con autismo di emergere e sentirsi protagonisti. Durante la manifestazione sono state assegnate medaglie ai vincitori e le scuole hanno ricevuto attestati di partecipazione. Inoltre, è stata distribuita una t-shirt con un logo disegnato da Simone Paravia e un collarino.

La giornata si è conclusa con un sentito ringraziamento alle famiglie che hanno contribuito e supportato l’evento. Un’iniziativa che ha permesso ai ragazzi con autismo di essere al centro dell’attenzione e di godere di una giornata all’insegna dello sport e della socializzazione.