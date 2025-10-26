7 imprenditori di Avezzano promuovono la cultura: donano 33 abbonamenti alle scuole del territorio per la Stagione di Prosa 2025/2026

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Vicesindaco Di Berardino: “Ringraziamo tutti gli imprenditori per la loro lodevole iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. Domani, nella nostra sala consiliare, si terrà la consegna ufficiale degli abbonamenti, alla presenza dei dirigenti scolastici”. I giornalisti sono invitati a partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Più cultura per tutti e più teatro alla portata di tutti – aggiunge la nota pubblicata. Questo sarà il mood della conferenza stampa di lunedì 27 ottobre, quando alle ore 11 e 30, all’interno della Sala Consiliare del Comune di Avezzano, 7 imprenditori del territorio consegneranno ufficialmente ai dirigenti degli Istituti scolastici della città 33 abbonamenti per la Stagione di Prosa di quest’anno, 2025/2026. Un’iniziativa, nata su proposta del direttore artistico e resa possibile grazie ad una proficua interlocuzione tra tutti gli attori coinvolti, che è stata fortemente lodata dall’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La sinergia con le nostre realtà produttive – dichiara il vicesindaco Domenico Di Berardino – è più forte che mai e occasioni di questo tipo non fanno altro che potenziare l’unione d’intenti che già abbiamo nella nostra comunità d’appartenenza – si legge sul sito web ufficiale. Quando mi è stata suggerita questa possibilità, l’ho subito sostenuta ed ho agevolato in tutti i modi la sua concretizzazione: donare abbonamenti di teatro agli alunni delle nostre scuole significa soprattutto allargare ancora di più la fruizione culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo modo, si riesce infatti a vivere tutto di questa città, dai luoghi di cultura alle proposte artistiche – si apprende dalla nota stampa. L’amministrazione ringrazia queste splendide 7 realtà territoriali per la loro generosa offerta: una solida eredità che verrà spesa bene dai nostri ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. Speriamo che anche altri imprenditori della nostra città possano far parte di questa grande famiglia, li aspettiamo”. Hanno sostenuto il messaggio culturale, acquistando gli abbonamenti, TecnoEdil, la Farmacia Scoccia, Katherine b, Antonio Falco dell’Agenzia Proxima, la società “Forza e Coraggio Avezzano” nella figura del presidente Luca Marco Aurelio e di tutto il direttivo, Valerio Arturo Rosini di MyAgent Unicredit e R&R Agency Srl, business partner della Duferco Energia Spa – Secondo recenti dati Istat, infatti, in tutta Italia, il 16% circa dei giovani tra i 3 e i 19 anni non ha mai assistito ad uno spettacolo culturale e il 70% non è mai entrato in una biblioteca – si legge sul sito web ufficiale. “Questa Stagione di Prosa sarà straordinaria e certamente all’altezza del prestigio e dell’importanza del Teatro dei Marsi. – afferma il direttore artistico Patrizio Maria D’Artista, alla guida della proposta culturale del Teatro cittadino per il secondo anno consecutivo assieme alle professionalità dell’Ufficio Teatro – Partiremo ufficialmente con il programma culturale tra pochi giorni, ovvero il 1 novembre alle ore 21,00 con lo spettacolo intitolato “L’Anatra all’arancia”, con la regia di 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 “𝐆𝐫𝐞𝐠” 𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢. Sul palco reciteranno due attori eccezionali, quali 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐟𝐫𝐢𝐳𝐳𝐢 𝐞 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐢, che porteranno in scena una 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐟𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐞 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞, che trascinerà gli spettatori in una partita di sentimenti ed equivoci. Felicissimi di accogliere presto tra i nostri spettatori affezionati le studentesse e gli studenti della Marsica, certi che per le nuove generazioni il teatro sia una vera scuola di umanità e libertà. Siamo consapevoli che la partecipazione culturale rappresenta un valore fondamentale anche a livello europeo, dove la spesa per consumi culturali è considerata un indicatore chiave della qualità della vita e delle politiche di welfare”. I 33 abbonamenti, che copriranno tutta l’offerta culturale della corrente Stagione di Prosa, con i suoi 10 spettacoli, verranno donati ai ragazzi e alle ragazze del territorio avezzanese e marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il nostro compito – conclude il vicesindaco – come istituzione è quello innanzitutto di garantire ai nostri giovani tutte le migliori opportunità possibili su questo territorio, dal punto di vista formativo, sportivo, ricreativo e anche culturale, rendendo la cultura, per l’appunto, un mondo accessibile, vicino ai cittadini, anche a quello più giovani – precisa la nota online. Pari opportunità di accesso a tutti i settori della vita civile accrescono il senso di cittadinanza e la partecipazione attiva alla vita della città e della comunità”. Si ricorda che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione di Prosa presso il Centro Culturale Polifunzionale Ex Montessori in Via Genserico Fontana, dalle 16 e 30 alle 19 del lunedì, del mercoledì e del venerdì, e online su I-Ticket. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti online e presso il Teatro dalle ore 16 fino all’orario di inizio dell’evento –

