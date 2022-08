728° Perdonanza Celestiniana: il programma di domani, 26 agosto

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Questi gli appuntamenti di domani della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila

Fabri Fibra – si apprende dal portale web ufficiale. Domani, alle ore 21.30, in piazza Duomo, concerto della star del rap italiano, Fabri Fibra – si legge sul sito web ufficiale.

Palazzo Fibbioni. Alle ore 11, presso la sala Rivera di palazzo Fibbioni, si terr? la presentazione della pubblicazione “Papa Francesco visita L’Aquila, citt? del Perdono”, un’edizione speciale in doppia lingua, che sar? consegnata ai cardinali e alle istituzioni regionali e nazionali per far conoscere Papa Celestino V e la Perdonanza – si apprende dal portale web ufficiale. Partecipano il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, e il vicepresidente del Comitato, Fabrizia Aquilio – riporta testualmente l’articolo online. Saranno presenti gli autori e l’editore del volume –

43^ edizione della Campestrina della Perdonanza – si apprende dal portale web ufficiale. Torna La Campestrina della Perdonanza, la manifestazione sportiva riservata ai bambini e ai ragazzi fino ai quindici anni e ai ragazzi diversamente abili – aggiunge la nota pubblicata. L’evento, a cura dell’associazione Atletica L’Aquila, si terr? partire dalle ore 9.30, presso il campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare”.

Auditorium del Parco – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle ore 18, presso l’Auditorium del Parco, andr? in scena lo spettacolo teatrale e musicale “Viaggio nell’Apocalisse – si apprende dalla nota stampa. Il tempo del risveglio”, a cura dell’associazione Panta Rei, con gli attori Claudio Marchione, regista, Tiziana Gioia ed Alessandro Coccoli e con le musiche originali del Trio 99. Presenta Maria Grazia Lopardi, scrittrice, autrice del testo con il medesimo titolo – recita il testo pubblicato online.

Circuito di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre alle ore 18, conferenza stampa al Palazzetto dei Nobili, per presentare la rinascita del mitico circuito sul quale verr? organizzato, a maggio 2023, il primo “Gran Premio dell’Aquila”. L’omonimo Comitato, con la guida di Davide Cironi, organizza un’esposizione di vetture Formula 1 e altre monoposto storiche che corsero la famosa gara fino ad inizio anni ‘60. Fiore all’occhiello dell’esposizione sar? la leggendaria Ferrari 312 T5 F1 che fu di Gilles Villeneuve – si apprende dalla nota stampa.

Fuori in giardino – aggiunge testualmente l’articolo online. Da domani fino al 4 settembre, presso il Giardino Archeologico di Palazzo Pascali in Via Roma, si svolgeranno degli incontri letterari, di musica e teatro, a cura dell’associazione START UP.

Il programma con tutte le iniziative della Perdonanza ? pubblicato sul sito internet www.perdonanza-celestiniana – it .

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it