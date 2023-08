L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Partir? il 16 agosto, dall’eremo di Sant’Onofrio, luogo in cui Pietro Angelerio viveva prima di diventare Papa Celestino V, il Fuoco del Morrone, simbolo di pace, fratellanza e riconciliazione, che caratterizza la Perdonanza Celestiniana – viene evidenziato sul sito web.

La manifestazione pi? longeva dello stesso evento celestiniano (il Fuoco del Morrone risale al 1980, la Perdonanza al 1983 e da allora il Fuoco ? parte integrante delle celebrazioni celestiniane) ? stata presentata stamani alla presenza del vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele, e del Presidente dell’Associazione Comitato Festa Perdonanza Celestiniana ICH, Floro Panti.

“E’ l’undicesima volta che partecipo alla celebrazioni per la Perdonanza Celestiniana in veste di autorit?” – ha dichiarato il vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele – “e devo dire che seguirla dall’interno ? stata una delle emozioni pi? belle che mi sono capitate nella mia avventura politica, cos? come vedere tante persone che, in maniera disinteressata, hanno portato avanti questa tradizione che negli anni ? cresciuta sempre di pi?. La Perdonanza ha un valore immenso come momento di aggregazione di un territorio ma anche come manifestazione universale – si apprende dalla nota stampa. Ed ? proprio questo che ci ha fatto ottenere il riconoscimento dell’Unesco di cui quest’anno abbiamo anche il patrocinio”.

“Per me ? un’emozione grandissima, soprattutto quest’anno, per questa ricorrenza della 44esima edizione del Fuoco del Morrone al termine del percorso giubilare che ci vede ancora in vigenza di quello che ? il Giubileo della Misericordia di Papa Francesco”, questo il commento di Floro Panti, Presidente dell’Associazione Comitato Festa Perdonanza Celestiniana, che ha presentato e raccontato il programma del Fuoco del Morrone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Dopo la partenza dall’eremo del Morrone, il Fuoco raggiunger? la Chiesa di San Pietro di Celestino, a Bagnaturo – recita il testo pubblicato online.

Queste saranno tutte le tappe successive del Cammino del Perdono:

– 17 agosto Bagnaturo e Sulmona, corteo per il trasporto della fiaccola del Fuoco del Morrone con l’accompagnamento degli sbandieratori e tamburini della giostra cavalleresca di Sulmona, prima alla Cattedrale di San Panfilo e poi presso la rotonda di San Francesco della Scarpa;

– 18 agosto dalla Cattedrale di San Panfilo a Sulmona a Pratola Peligna;

– 19 agosto, Pratola Peligna, Raiano, Goriano Sicoli, Castel di Ieri, Castelvecchio Sebequo – recita il testo pubblicato online. Arrivo del Fuoco alla Fonte – si apprende dalla nota stampa. Incontro con la Comunit? Corteo Storico e Civile, con tutti i rappresentanti dei Comuni Subequani, del Comune dell’Aquila e della provincia fino alla Chiesa di S. Francesco – aggiunge testualmente l’articolo online. Celebrazione della Santa Messa con indulgenza plenaria concessa dalla Sacra Penitenzieria Apostolica per i prossimi 5 anni, in ricordo del miracolo avvenuto durante la sosta dell’eremita del Morrone il 25 luglio 1294;

– 20 agosto, Perdonanza del bambino disabile – Da Castelvecchio Subequo il Fuoco del Morrone raggiunger? Molina Aterno, poi Acciano – Chiesetta rupestre della Madonna della Sanit?. Dal ponte sul fiume Aterno il Fuoco sar? trasportato da ragazzi diversamente abili, in ricordo del prodigio operato in questo luogo da Pietro del Morrone il 26 luglio 1294, durante la sosta del Magnifico Corteo che lo accompagnava al suo insediamento Papale all’Aquila – Si proseguir? poi per Roccapreturo, Beffi (Chiesa di San Michele), Succiano, Tione degli Abruzzi, Santa Maria del Ponte di Tione;

– 21 agosto, per la Perdonanza aquilana, Santa Maria Del Ponte di Tione, Fontecchio, Fagnano – Ripa di Fagnano – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, alla chiesa di Santa Maria di Centurelli, sono invitate le autorit? civili e religiose di Caporciano, Prata d’Ansidonia, Tussio, San Pio delle Camere e Navelli, per la celebrazione in omaggio ai tre riconoscimenti Unesco: La Festa della Perdonanza Celestiniana, La Transumanza, La Montagna – viene evidenziato sul sito web. Il Cammino del Fuoco del Perdono, in questo giorno, interesser? anche Civitaretenga (Chiesa della Madonna dell’Arco)

– 22 agosto, Ripa di Fagnano Alto, Villa Sant’Angelo, San Demetro ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Fossa (Santa Maria a Cryptas), Monticchio, Centro Culturale Casa Onna, dove si terr? l’incontro culturale e musicale in attesa del Fuoco, ricordando il quarantennale della Prima Edizione del Corteo della Bolla della Perdonanza Celestiniana (28 agosto 1983), Onna (Chiesa di S.Pietro Apostolo);

– 23 agosto, a Onna, Paganica (Chiesetta di S.Pietro Celestino e Villa Comunale), Bazzano, Pianola (Piazza della Chiesa). In serata, il Fuoco arriver? all’Aquila – La fiaccola sar? consegnata al Sindaco Pierluigi Biondi, che accender? il braciere della pace, dando cos? inizio ufficialmente alla 729esima Perdonanza Celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. In omaggio al quarantennale della Perdonanza dell’epoca contemporanea (la prima edizione fu nel 1983), gli ultimi tedofori saranno Italo Ettorre, che port? il Fuoco nell’ultimo tratto del Cammino del Perdono proprio nel 1983, e Tullio De Rubeis, nipote del Sindaco dell’Aquila Tullio De Rubeis, che sempre in quell’anno tenne a battesimo l’evento celestiniano, di cui fu anche ispiratore –

L’itinerario sar? quello idealmente percorso da Pietro Angelerio alla fine di agosto del 1294, per arrivare all’Aquila e vestire le insegne di Papa (con il nome di Celestino V), nella basilica di Collemaggio da lui fatta erigere – recita la nota online sul portale web ufficiale.

