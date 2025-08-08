731° Perdonanza Celestiniana: dall’11 agosto al via la vendita dei biglietti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:? previsto dalle ore 11 di luned? 11 agosto l’inizio della vendita dei biglietti per gli eventi della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana – viene evidenziato sul sito web. L’acquisto dei tagliandi sar? possibile attraverso la piattaforma di biglietteria elettronica Ciaotickets.com raggiungibile attraverso il seguente link: ciaoticketsLe venue sono la Scalinata di San Bernardino e il Teatro del Perdono di Collemaggio, il prezzo dei biglietti varia dai 10 ai 40 euro – IL PROGRAMMA 23 agosto – Un canto per la rinascita: Nel tempo del PerdonoTeatro del Perdono di Collemaggio, ore 21:30: Concerto inaugurale tra musica, parola e spiritualit?, ideato e diretto da Leonardo De Amicis e scritto con Paolo Logli.Renato Zero, Amara, Francesco Gabbani, Alex Britti, Gaetano Curreri, Vittoriana De Amicis. Sul palco l’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” e i cori riuniti della citt?. Conduzione di Lorena Bianchetti – aggiunge la nota pubblicata. Testi interpretati da Raoul Bova – si apprende dal portale web ufficiale. 24 agosto – Gala internazionale di danza – V Edizione: L’Aquila si veste di stelleScalinata di San Bernardino, ore 21:30: Gala internazionale con ?toile del Royal Ballet di Londra, del Birmingham Royal Ballet, dall’Opera di Vienna e Berlino, della Compa??a Nacional de Danza di Madrid, del Dutch National Ballet. 25 agosto – TananaiTeatro del Perdono di Collemaggio, ore 21:30: Concerto dell’artista Tananai – precisa la nota online. Calmocobra live estate 2025 26 agosto – Musica e teatro con Stefano De MartinoScalinata di San Bernardino, ore 21:30: Spettacolo tra musica e parole con la regia e la conduzione di Stefano De Martino – riporta testualmente l’articolo online. Meglio summer tour. 30 agosto – Concerto finale: L’Aquila a un tempo nuovoTeatro del Perdono di Collemaggio, ore 21:30: Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Francesca Michielin e Gianluca Ginoble – Concerto di chiusura diretto da Leonardo De Amicis con la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella”. INFO BIGLIETTIAREA DISABILITY1) disabilit? motoria;2) disabilit? non motoria, al fine di organizzare al meglio la platea e contemperando le diverse esigenze di specie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it