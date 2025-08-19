- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 19, 2025
731° Perdonanza: le modifiche alla viabilità a partire dal 23 agosto

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista delle iniziative, religiose, civili e di intrattenimento, in programma in occasione della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza (consultabile sull’Albo pretorio on line dell’Ente al seguente link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_567635_0_3.html) con cui vengono disposte delle modifiche temporanee alla viabilit? nel periodo che va dal 23 al 31 agosto prossimi nell’area del centro storico e in quelle adiacenti la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e la Villa Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le disposizioni previste dall’Ordinanza:A – CENTRO STORICO B – AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO/VILLA COMUNALE

