giovedì, Agosto 21, 2025
731° Perdonanza: le modifiche all’itinerario del bus navetta per il centro storico

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:In occasione degli eventi legati alla 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana l’itinerario del bus navetta, gratuito, che dal Terminal bus di Collemaggio conduce al centro storico, subir? alcune modifiche all’itinerario – riporta testualmente l’articolo online. Si ricorda che l’itinerario abituale, con prima corsa dal Terminal a partire dalle ore 7:30 con frequenza ogni venti minuti, ? il seguente: Terminal bus – via Strinella – viale Gran Sasso d’Italia – viale Duca degli Abruzzi – fermata Quattro Cantoni – Fontana Luminosa – via Strinella – Terminal Villa Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei seguenti giorni e a partire dai seguenti orari, in considerazione del cambio di percorso, non verr? effettuato il transito sul tratto corso Principe Umberto/via San Bernardino, con conseguente soppressione della fermata ai Quattro Cantoni:23 agosto (a partire dalle 17:10);24 agosto (a partire dalle 18:10);26 agosto (a partire dalle 18:10);28 agosto (a partire dalle 12:10);29 agosto (a partire dalle 18:10).In considerazione della soppressione della fermata ai Quattro cantoni il percorso – esclusivamente nei giorni indicati e a partire dagli orari segnalati – sar? il seguente: Terminal bus Collemaggio – via Strinella – Via Pescara – Via Castello – Viale Gran Sasso – Via Strinella- Terminal bus Collemaggio – recita il testo pubblicato online. Si informa, inoltre, che il servizio navetta sar? gratuito anche domenica agosto 24 agosto (nei giorni festivi ? attivo ma previo acquisto del biglietto), che il 25 agosto seguir? il percorso ordinario e che il 27 agosto sar? prorogato fino alle ore 00:50 in occasione della manifestazione “L’Aquila suona”.Tutte le informazioni disponibili anche sul sito: www.ama – viene evidenziato sul sito web. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

