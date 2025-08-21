731° Perdonanza: le modifiche all’itinerario del bus navetta per il centro storico

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:In occasione degli eventi legati alla 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana l’itinerario del bus navetta, gratuito, che dal Terminal bus di Collemaggio conduce al centro storico, subir? alcune modifiche all’itinerario – riporta testualmente l’articolo online. Si ricorda che l’itinerario abituale, con prima corsa dal Terminal a partire dalle ore 7:30 con frequenza ogni venti minuti, ? il seguente: Terminal bus – via Strinella – viale Gran Sasso d’Italia – viale Duca degli Abruzzi – fermata Quattro Cantoni – Fontana Luminosa – via Strinella – Terminal Villa Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei seguenti giorni e a partire dai seguenti orari, in considerazione del cambio di percorso, non verr? effettuato il transito sul tratto corso Principe Umberto/via San Bernardino, con conseguente soppressione della fermata ai Quattro Cantoni:23 agosto (a partire dalle 17:10);24 agosto (a partire dalle 18:10);26 agosto (a partire dalle 18:10);28 agosto (a partire dalle 12:10);29 agosto (a partire dalle 18:10).In considerazione della soppressione della fermata ai Quattro cantoni il percorso – esclusivamente nei giorni indicati e a partire dagli orari segnalati – sar? il seguente: Terminal bus Collemaggio – via Strinella – Via Pescara – Via Castello – Viale Gran Sasso – Via Strinella- Terminal bus Collemaggio – recita il testo pubblicato online. Si informa, inoltre, che il servizio navetta sar? gratuito anche domenica agosto 24 agosto (nei giorni festivi ? attivo ma previo acquisto del biglietto), che il 25 agosto seguir? il percorso ordinario e che il 27 agosto sar? prorogato fino alle ore 00:50 in occasione della manifestazione “L’Aquila suona”.Tutte le informazioni disponibili anche sul sito: www.ama – viene evidenziato sul sito web. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it

