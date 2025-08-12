- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 12, 2025
Attualità

731° Perdonanza: oltre 12 mila biglietti venduti per gli eventi in programma

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Sono oltre 12mila i biglietti venduti, attraverso la piattaforma www.ciaotickets e nei punti vendita autorizzati, per gli spettacoli a pagamento in programma in occasione della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana – si legge sul sito web ufficiale.  Sin dall’orario di apertura alla distribuzione dei tagliandi (iniziata ieri, 11 agosto, alle ore 11) la piattaforma ? risultata rispondente alle esigenze dei clienti e il gestore non ha segnalato malfunzionamenti o interruzioni nelle procedure di acquisto – Il contemporaneo accesso di migliaia di utenti ha generato fisiologici rallentamenti del portale sul quale, per?, ? ancora agevolmente possibile acquistare i tagliandi verificandone la disponibilit?, riscontrabile attraverso una mappa dei luoghi in cui sono programmati gli spettacoli. Il costo dei ticket varia da un minimo di 10 euro a un massimo di 40 euro con venue previste sulla Scalinata di San Bernardino e presso il Teatro del Perdono di Collemaggio –  I biglietti sono acquistabili al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/perdonanza-celestiniana

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

