lunedì, Novembre 3, 2025
73ª Stagione Musicale della Camerata Musicale Sulmonese a Sulmona (AQ)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:La Camerata Musicale Sulmonese inaugura la sua 73ª Stagione Musicale 2025–2026, diretta dal M° Gaetano Di Bacco, con un cartellone che spazia dalla musica sinfonica e da camera al jazz, dal musical all’opera, fino alla danza – si legge sul sito web ufficiale. Gli appuntamenti si terranno al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona (AQ) da domenica 19 ottobre 2025 fino a domenica 22 marzo 2026. L’apertura è affidata all’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Linus Lerner, con i pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani protagonisti del concerto inaugurale “Impressioni Francesi”, in programma domenica 19 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il pubblico potrà ascoltare la Suite n.1 da “L’Arlesienne” e la Suite n.1 e 2 da “Carmen” di Georges Bizet, oltre al Concerto per due pianoforti e orchestra FP 61 di Francis Poulenc. La stagione proseguirà con una ricca varietà di generi e culminerà nel concerto conclusivo del 22 marzo 2026, “Canto di Lode”, che vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, del Coro dell’Accademia e del Coro del Teatro “V. Basso” di Ascoli Piceno, diretti dal M° Pasquale Veleno, con l’esecuzione della Sinfonia n.2 Lobgesang di Felix Mendelssohn. I biglietti saranno disponibili dal 13 ottobre presso l’Ufficio Turistico Comunale di Sulmona (Palazzo SS. Annunziata), su Ciaotickets e nella sede della Camerata in Vico dei Sardi 9 (per gli abbonamenti). L’ingresso è gratuito per gli under 13 e i portatori di disabilità, ridotto per gli accompagnatori – Sono accettate la Carta Docente e la Carta Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Una stagione che si preannuncia variegata e di grande qualità, nel segno della tradizione musicale e dell’apertura a nuovi linguaggi sonori.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, direttamente da Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 02, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

