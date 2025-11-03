73ª Stagione Musicale della Camerata Musicale Sulmonese a Sulmona (AQ)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:La Camerata Musicale Sulmonese inaugura la sua 73ª Stagione Musicale 2025–2026, diretta dal M° Gaetano Di Bacco, con un cartellone che spazia dalla musica sinfonica e da camera al jazz, dal musical all’opera, fino alla danza – si legge sul sito web ufficiale. Gli appuntamenti si terranno al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona (AQ) da domenica 19 ottobre 2025 fino a domenica 22 marzo 2026. L’apertura è affidata all’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Linus Lerner, con i pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani protagonisti del concerto inaugurale “Impressioni Francesi”, in programma domenica 19 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il pubblico potrà ascoltare la Suite n.1 da “L’Arlesienne” e la Suite n.1 e 2 da “Carmen” di Georges Bizet, oltre al Concerto per due pianoforti e orchestra FP 61 di Francis Poulenc. La stagione proseguirà con una ricca varietà di generi e culminerà nel concerto conclusivo del 22 marzo 2026, “Canto di Lode”, che vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, del Coro dell’Accademia e del Coro del Teatro “V. Basso” di Ascoli Piceno, diretti dal M° Pasquale Veleno, con l’esecuzione della Sinfonia n.2 Lobgesang di Felix Mendelssohn. I biglietti saranno disponibili dal 13 ottobre presso l’Ufficio Turistico Comunale di Sulmona (Palazzo SS. Annunziata), su Ciaotickets e nella sede della Camerata in Vico dei Sardi 9 (per gli abbonamenti). L’ingresso è gratuito per gli under 13 e i portatori di disabilità, ridotto per gli accompagnatori – Sono accettate la Carta Docente e la Carta Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Una stagione che si preannuncia variegata e di grande qualità, nel segno della tradizione musicale e dell’apertura a nuovi linguaggi sonori.

