77esima Festa della Repubblica italiana ad Avezzano con il primo sindaco dei ragazzi, Emi Chiuchiarelli

Ha detto la giovane: “Per me un onore sfilare con le autorità. A 12 anni, importante capire il senso della nostra storia passata e presente” Celebrazioni in tutta Italia per il 77esimo compleanno della Repubblica; ad Avezzano, la novità, nello schema celebrativo di rito, è stata rappresentata dalla presenza, per la prima volta nella storia recente del Comune, del sindaco dei ragazzi, eletto a maggio scorso: la 12enne Emi Chiuchiarelli – Una giovane consapevole, sicura di sé e posata, che ha sfilato nel corteo del 2 giugno al fianco del primo cittadino, Gianni Di Pangrazio, prendendo parte anche a tutti i momenti salienti e solenni della cerimonia ufficiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Sono onorata – ha dichiarato Emi Chiuchiarelli – di aver debuttato da sindaca dei ragazzi, indossando una fascia tricolore simbolica, nella giornata secondo me più significativa per il nostro Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Italia, il 2 giugno, festeggia una pagina importante della sua storia, che è anche un po’ la nostra storia – viene evidenziato sul sito web. Con la scelta della Repubblica al referendum, la nostra Penisola è diventata libera, sempre ovviamente nei limiti e nei doveri dettati dalla nostra Costituzione”, ha detto – riporta testualmente l’articolo online. “Come rappresentante del consiglio comunale dei ragazzi, sento di dover ringraziare il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio e tutti gli amministratori che ci permettono di vivere attivamente la vita politica nella nostra città. È stata una esperienza bellissima, che porterò sempre con me, nel mio cuore”, ha concluso la giovane cittadina, che è stata accanto anche al presidente dell’assise Fabrizio Ridolfi, agli assessori e agli altri consiglieri comunali. Emi Chiuchiarelli è stata eletta il 2 maggio scorso nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Studentessa della classe 2^ G dell’Istituto Mazzini-Fermi, Emi ha ricevuto e ottenuto la fiducia non solo da parte dei suoi compagni di classe, ma anche da tutti gli altri suoi coetanei dei vari Istituti della città, che hanno partecipato alle elezioni comunali dei ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. Emi ha indossato, quindi, con onore e responsabilità una fascia tricolore simbolica, nelle vesti di primo sindaco dei ragazzi e delle ragazze di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Alle celebrazioni del 2 giugno, sono stati presenti anche altri consiglieri facenti parte del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, progetto elaborato e ideato dal consigliere comunale Nello Simonelli, delegato alle politiche giovanili – precisa la nota online. “Una giornata in cui lo spirito più bello dell’essere italiani si è sposato perfettamente, ad Avezzano, con l’età più bella, colorata e piena di energie, quella dei nostri ragazzi, che sono nel fiore degli anni – aggiunge la nota pubblicata. Averli vicino, durante i momenti di commemorazione, ricordo e celebrazione della nostra Repubblica, ha significato coltivare davvero quel seme indispensabile e imprescindibile per la coscienza, che si chiama memoria nazionale”, ha infine aggiunto il sindaco –

