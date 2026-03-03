8 marzo 2026 – Giornata internazionale della donna al MUNDA – L’Aquila

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:In occasione della Giornata internazionale della donna, il 8 marzo 2026 il Museo Nazionale d’Abruzzo celebra l’arte e la cultura con un’iniziativa speciale: ingresso gratuito per tutte le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’opportunità per visitare uno dei luoghi simbolo della cultura abruzzese e scoprire le collezioni che raccontano secoli di storia, arte e identità del territorio aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Orari di apertura 9.00 – 19.00 Chiusura biglietteria: ore 18.00 Biglietti 10 €: biglietto intero museo 8 €: gruppi (min. 10 – max 25 persone) 2 €: ridotto (dai 18 ai 25 anni, fino al giorno del compimento del 25° anno) Ingresso gratuito per le donne, per bambini e ragazzi sotto i 18 anni e nei casi previsti dal Ministero della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Un’iniziativa che unisce cultura e partecipazione, offrendo alle donne la possibilità di vivere gratuitamente un’esperienza museale in una giornata simbolica – si apprende dal portale web ufficiale. Data: 8 marzo 2026 Orario: 9.00 – 19.00 (chiusura biglietteria ore 18.00) Luogo: Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila

