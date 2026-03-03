- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Eventi e Cultura

8 marzo 2026 – Giornata internazionale della donna al MUNDA – L’Aquila

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:In occasione della Giornata internazionale della donna, il 8 marzo 2026 il Museo Nazionale d’Abruzzo celebra l’arte e la cultura con un’iniziativa speciale: ingresso gratuito per tutte le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’opportunità per visitare uno dei luoghi simbolo della cultura abruzzese e scoprire le collezioni che raccontano secoli di storia, arte e identità del territorio aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Orari di apertura ⏰ 9.00 – 19.00 🎟 Chiusura biglietteria: ore 18.00 Biglietti 💳 10 €: biglietto intero museo 👥 8 €: gruppi (min. 10 – max 25 persone) 🎓 2 €: ridotto (dai 18 ai 25 anni, fino al giorno del compimento del 25° anno) 🎁 Ingresso gratuito per le donne, per bambini e ragazzi sotto i 18 anni e nei casi previsti dal Ministero della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Un’iniziativa che unisce cultura e partecipazione, offrendo alle donne la possibilità di vivere gratuitamente un’esperienza museale in una giornata simbolica – si apprende dal portale web ufficiale. 📅 Data: 8 marzo 2026 ⏰ Orario: 9.00 – 19.00 (chiusura biglietteria ore 18.00) 📍 Luogo: Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

