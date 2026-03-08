8 marzo giorno di vita e di salute: Rotary Club e Comune insieme per la prevenzione al femminile, visitate gratuitamente dai medici 80 donne

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Prevenzione del tumore al seno – recita il testo pubblicato online. Il presidente del Rotary Club di Avezzano, Gino Belisari: “Quella di ieri è stata un’intera ed intesa giornata di visite sanitarie gratuite rivolte alle donne, grazie alla disponibilità dei medici e alla vicinanza del Comune”. Macchinario messo a disposizione gratuitamente da ESAOTE. Nella città di Avezzano, l’8 marzo fa rima con squadra, vicinanza, salute e prevenzione, grazie alla macchina organizzativa messa in moto dal binomio Comune-Rotary Club. “Per celebrare degnamente la Giornata mondiale dedicata ai valori, alle idee e ai diritti femminili, abbiamo deciso di organizzare, assieme a tutti i rotariani, un giorno intero di salute, di attenzione e di vita”, lo afferma Gino Belisari, presidente del Rotary Club di Avezzano, al termine di un 7 marzo dedicato totalmente alla prevenzione in rosa – viene evidenziato sul sito web. Per il secondo anno di fila, difatti, il club cittadino, molto attivo nel sociale, ha scelto nuovamente di aderire alla campagna nazionale del “Nastro Rosa”, proponendo un sabato di visite sanitarie gratuite, rivolte esclusivamente a tutte le donne della città e del territorio della Marsica – si legge sul sito web ufficiale. “Grazie al Comune che ha sostenuto l’iniziativa e grazie a Esaote, uno dei principali produttori mondiali di sistemi diagnostici medicali che ci ha messo a disposizione gratuitamente il macchinario all’avanguardia, – precisa Belisari – siamo riusciti ieri a far visitare gratuitamente dai medici circa 80 donne: un bellissimo risultato – I medici radiologi del nostro Ospedale, i dottori Maria Rosaria Antenucci e Matteo Ranalli, che hanno dato il loro contributo a costo zero, sono stati meravigliosi, assieme alle infermiere volontarie Anna Sauli e Santina Calisse”. Le ecografie senologiche sono state eseguite dalle ore 10 di ieri mattina, presso la Sala Irti della città, in pieno centro – “La nostra Amministrazione non lascia mai da sole le associazioni e le realtà del territorio che scelgono di scendere in campo in prima linea e di fare la propria parte nella protezione della vita – si legge sul sito web ufficiale. – spiega il sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha fatto visita ai volontari nella cornice dell’iniziativa – Il Rotary Club ha messo a disposizione competenze, energie, tempo, cordialità e conoscenze per regalare alle donne momenti di cura e di attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La grande adesione e l’alta richiesta di visite da parte delle donne fotografano una comunità che ha bisogno di più presenza sanitaria e di maggiore velocità negli iter delle prestazioni”. Le donne visitate sono state, poi, anche indirizzate dai medici verso un ulteriore controllo specialistico, nel caso in cui se ne è ravvisata la necessità. Anche la Farmacia Stornelli, gratuitamente, ha supportato l’iniziativa raccogliendo le adesioni delle utenti che, dopo la visita senologica con ultrasuoni, hanno potuto gustare tutte assieme e con tranquillità una sana colazione offerta dal club. “La nostra volontà è quella di raddoppiare l’impegno in tal senso – conclude il presidente del Rotary di Avezzano – promuovendo magari più giornate di prevenzione nel corso dell’anno per l’universo femminile – si apprende dalla nota stampa. Squadra che vince, non si cambia: grazie al Comune e al sindaco per l’immancabile e fattiva vicinanza”.

