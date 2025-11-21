80 anni di Confindustria: Marsilio, l’Abruzzo cresce perché sa diversificare le attività economiche

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Per la politica è fondamentale avere come interlocutori delle associazioni forti, radicate sul territorio e autorevoli come Confindustria, in grado di interpretare e rappresentare con competenza e visione di prospettiva i reali bisogni delle aziende”.È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine dell’evento organizzato da Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno per celebrare gli ottanta anni di storia dell’associazione e ripercorrerne le tappe salienti, i tanti risultati ottenuti e le sfide per il prossimo futuro – recita il testo pubblicato online. “Ad oggi l’Abruzzo è la terza regione italiana per crescita del PIL – ha sottolineato Marsilio – e analoghi risultati di crescita sono stati registrati sulle esportazioni in una congiuntura dove la crisi dell’automobile, legata al panorama europeo e non solo, avrebbe potuto azzerare o almeno ridimensionare il volume delle nostre esportazioni – Ciononostante, tale crisi è stata largamente compensata dalla crescita di altri settori industriali che trovano nella provincia dell’Aquila, in particolare il farmaceutico, la loro principale forza – si apprende dal portale web ufficiale. Un segnale importante, perché un territorio che è capace di diversificare le attività economiche e industriali dimostra di essere più forte e sostenere meglio le difficoltà che possono colpire un singolo settore”.L’iniziativa ha avuto inizio questa mattina all’Aquila nell’Auditorium del Parco “Renzo Piano” ed è stata moderata dal direttore del quotidiano Il Centro Luca Telese – Oltre al presidente Marsilio, hanno portato il loro saluto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il presidente della Provincia Angelo Caruso – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti in sala numerose autorità militari e civili, tra cui il prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo, il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, il senatore Guido Liris e la consigliera regionale Maria Assunta Rossi.Dopo la relazione del presidente di Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi, l’assemblea si è confrontata sul tema delle Aree Interne e delle sfide che attendono l’Abruzzo –

