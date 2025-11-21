- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 21, 2025
Attualità

80 anni di Confindustria: Marsilio, l’Abruzzo cresce perché sa diversificare le attività economiche

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Per la politica è fondamentale avere come interlocutori delle associazioni forti, radicate sul territorio e autorevoli come Confindustria, in grado di interpretare e rappresentare con competenza e visione di prospettiva i reali bisogni delle aziende”.È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine dell’evento organizzato da Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno per celebrare gli ottanta anni di storia dell’associazione e ripercorrerne le tappe salienti, i tanti risultati ottenuti e le sfide per il prossimo futuro – recita il testo pubblicato online. “Ad oggi l’Abruzzo è la terza regione italiana per crescita del PIL – ha sottolineato Marsilio – e analoghi risultati di crescita sono stati registrati sulle esportazioni in una congiuntura dove la crisi dell’automobile, legata al panorama europeo e non solo,  avrebbe potuto azzerare o almeno ridimensionare il volume delle nostre esportazioni – Ciononostante, tale crisi è stata largamente compensata dalla crescita di altri settori industriali che trovano nella provincia dell’Aquila, in particolare il farmaceutico, la loro principale forza – si apprende dal portale web ufficiale. Un segnale importante, perché un territorio che è capace di diversificare le attività economiche e industriali dimostra di essere più forte e sostenere meglio le difficoltà che possono colpire un singolo settore”.L’iniziativa ha avuto inizio questa mattina all’Aquila nell’Auditorium del Parco “Renzo Piano” ed è stata moderata dal direttore del quotidiano Il Centro Luca Telese – Oltre al presidente Marsilio, hanno portato il loro saluto il sindaco dell’Aquila,  Pierluigi Biondi e il presidente della Provincia Angelo Caruso – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti in sala numerose autorità militari e civili, tra cui il prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo, il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, il senatore Guido Liris e la consigliera regionale Maria Assunta Rossi.Dopo la relazione del presidente di Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi, l’assemblea si è confrontata  sul tema delle Aree Interne e delle sfide che attendono l’Abruzzo –  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

