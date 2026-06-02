80 anni Repubblica: celebrazioni in Italia

Oggi, Martedì 2 Giugno 2026, l’Italia celebra il suo 80° anniversario come Repubblica, con iniziative speciali promosse dal Palazzo Chigi per commemorare questa importante data nella storia del Paese.

È stata una giornata di riflessione e celebrazione per gli italiani, che hanno segnato un momento di svolta il 2 giugno 1946, quando con un referendum popolare il Paese scelse di diventare una Repubblica. Il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza di questo evento, definendolo come un momento fondamentale che ha plasmato il volto della democrazia italiana, improntata sui valori della pace.

La notizia delle celebrazioni per il Republic Day è in cima ai trend online, suscitando grande interesse e ricerca da parte degli utenti sui motori di ricerca. È possibile trovare ulteriori dettagli e approfondimenti online per seguire al meglio gli eventi legati a questa ricorrenza.