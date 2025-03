800mila euro dalla Provincia dell’Aquila al Comune di Avezzano per interventi di adeguamento e messa in sicurezza del percorso pedonale nella Riserva del Salviano e su Via Romana verso San Pelino

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Partirà a breve l’iter amministrativo per avviare i lavori di riqualificazione, rifacimento e messa in sicurezza del percorso ciclopedonale della Sr 82 nella Riserva del Salviano e sulla Sp125 Via Romana, da Avezzano zona nord, verso San Pelino – riporta testualmente l’articolo online. Il Consiglio comunale di ieri, infatti, ha effettato una variazione di bilancio importante, in recepimento di due finanziamenti della Provincia destinati all’effettuazione di queste due opere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Finanziamenti ottenuti anche grazie all’attività dei due consiglieri provinciali di Avezzano Alessandra Cerone ed Ernesto Fracassi – «Dopo i 300mila euro destinati agli interventi nella frazione di Cese – spiega il consigliere provinciale e delegato alla frazione di San Pelino Ernesto Fracassi -, la Provincia dell’Aquila, nei giorni scorsi, ha inviato due comunicazioni al Comune di Avezzano nelle quali rende noto di avere disposto, a seguito di approvazione del Decreto Ministeriale, due finanziamenti da 400mila euro l’uno per opere da realizzare sulle strade provinciali all’interno del territorio di Avezzano – Un intervento riguarda il percorso pedonale della Riserva del Salviano, mentre l’altro verrà effettuato su un tratto estremamente trafficato e delicato di Via Romana, da Avezzano in direzione di San Pelino, precisamente dalla rotonda delle “4 Strade”, dove si interseca con la Sp Panoramica, sino, appunto alla frazione di Avezzano ». Nelle due lettere, quindi, la Provincia dell’Aquila mette a disposizione del Comune di Avezzano i due finanziamenti, inseriti nel programma triennale, che, ieri, in sede di Consiglio comunale, ha approvato la variazione di bilancio propedeutica per avviare l’iter che dovrà portare alla realizzazione dei due interventi – precisa la nota online. «L’Amministrazione comunale, è bene ricordarlo – riprende Fracassi -, è stata individuata dalla Provincia come soggetto realizzatore dei due interventi che andranno ad arricchire e migliorare la fruibilità in sicurezza, dei due percorsi, ovviamente subito dopo la firma della convenzione fra i due enti – aggiunge la nota pubblicata. Opere che, peraltro, vanno ad aumentare il numero di percorsi ciclopedonali all’interno del territorio urbano di Avezzano e frazioni incrementando il livello di sicurezza – Nel caso della Riserva del Salviano, si tratta di un intervento che doterà l’area protetta di un’infrastruttura più sicura e moderna e, quindi, attrattiva per chi vorrà percorrerla alla scoperta delle bellezze del territorio – recita il testo pubblicato online. Per quanto attiene via Romana si incrementa il livello di sicurezza della stessa arteria, garantendola, anche nelle ore notturne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio ringraziare, a nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, i tecnici della viabilità con il dirigente l’ing. Nicolino D’Amico e tutto il consiglio Provinciale dell’Aquila, a partire dal Presidente Angelo Caruso e il Vicepresidente Gianluca Alfonsi, per il supporto e l’attenzione mostrata nei confronti del Comune di Avezzano soprattutto su questi due interventi ai quali il Comune tiene molto».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/