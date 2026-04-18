81 anni fa la Liberazione d’Italia: storie di resistenza e di memoria ritrovata ad Avezzano, con le celebrazioni inclusive

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Per la prima volta l’Inno di Mameli verrà cantato dal Coro Mani Bianche, accompagnato dalla Banda della città. Non solo un coro di voci, ma un linguaggio inclusivo di gesti – precisa il comunicato. Riaperta anche una significativa pagina di storia, con il ricordo degli IMI (Internati militari italiani) della Marsica – viene evidenziato sul sito web. Il Comune di Avezzano, assieme all’UNUCI e alle Associazioni d’arma e combattentistiche del territorio invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni in programma per gli 81 anni della Liberazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una data storica e di svolta epocale indimenticabile, che ha segnato la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio del percorso di costruzione di una nuova identità democratica per l’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Ad Avezzano, per la prima volta, l’Inno d’Italia verrà cantato da un coro completamente inclusivo: sarà il Coro Mani Bianche, assieme agli alunni delle scuole, ad interpretare con un linguaggio non verbale il Canto degli Italiani, assieme alle musiche dell’Associazione bandistica Castelnuovo Città di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il Coro Mani Bianche, diretto dalla maestra Manuela Troiani, è “figlio” dell’Associazione Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi ed è nato sotto la responsabilità scientifica della musicologa Francesca Piccone – L’Inno di Mameli verrà eseguito non solo attraverso la voce, ma anche attraverso la gestualità ed il movimento – riporta testualmente l’articolo online. Dopo le celebrazioni istituzionali, nel perimetro dello spazio verde adiacente alla Chiesa Madonna del Passo, verrà inaugurato “Il Giardino delle Memorie”: un luogo fisico di ricordanza e testimonianze; qui prenderanno vita le pagine di diario e le lettere scritte dagli IMI della Marsica, ovvero degli Internati Militari Italiani: soldati delle nostre terre morti di stenti, di lavoro forzato e di fame nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945. Le loro storie e le loro memorie, spesso cadute nell’oblio, rappresentano oggi un patrimonio storico, culturale ed umano che non si può disperdere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quella degli IMI è definita “l’altra Resistenza”, poiché oltre 650 mila soldati italiani rifiutarono di continuare a combattere al fianco dei tedeschi e di aderire alla Repubblica di Salò. Le conseguenze del loro No furono disumane – si apprende dalla nota stampa. Resistettero, costretti al lavoro coatto e morirono per fame, violenze subite e per i bombardamenti – precisa la nota online. Perdendo lo status di prigionieri di guerra, persero anche il diritto alla protezione della Croce Rossa Internazionale, previsto dalla Convenzione di Ginevra – viene evidenziato sul sito web. Questa storia di diritti negati verrà ricordata anche dai sindaci di Bisegna e Lecce ne’ Marsi, impegnati nei loro rispettivi paesi a ricostruire le vicende degli IMI. Nel corso delle celebrazioni, 3 articoli fondamentali della Carta Costituzionale – ponte tra il 25 aprile e il 2 giugno – verranno letti e commentati da studenti universitari di Giurisprudenza della sede di Avezzano, così da spalancare una riflessione profonda su cosa debba significare oggi il testo della Costituzione italiana, considerata la più bella al mondo per il suo spirito di rinascita, il suo obiettivo di giustizia sociale e la sua missione di tutela della dignità umana – Di seguito il programma della cerimonia: ore 9,30 Raduno autorità civili, militari e religiose in via Generale Antonio Gandin, onori al Generale e ai martiri di Cefalonia; ore 10,00 Partenza corteo verso Piazza Chiesa della Madonna del Passo e deposizione corona d’alloro al Monumento all’Alpino e al Monumento alla “Libertà di tutti i popoli”; Allocuzioni: Presidente Assoarma 1° Capitano Floriano Maddalena, Vescovo dei Marsi Monsignor Giovanni Massaro, Sindaco di Avezzano, avv. Giovanni Di Pangrazio; Partecipazione degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo – sede di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Commento a 3 articoli fondamentali della Carta Costituzionale; Ricordo degli IMI (Internati militari italiani) di Avezzano, Bisegna e Lecce nei Marsi e inaugurazione del “Giardino delle Memorie”;

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/